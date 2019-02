Nordischen Chic in Kopenhagen erleben

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie besten City Escapes des Jahres. Das Portal bietet Ihnen wöchentlich neue Inspirationen. Entdecken Sie den Kopenhagener Hafencharme in Nyhavn und das nahe gelegene Schloss Charlottenborg.

Das von Secret Escapes empfohlene Copenhagen Strand Hotel liegt an der Hafenfront, umgeben von wunderschön restaurierten, historischen Gebäuden und nur wenige Gehminuten vom pittoresken Nyhavn entfernt. Inmitten der bunten Gebäudekonstellation aus dem 17. Und 18. Jahrhundert finden sich gemütlich Bars, Cafés und Restaurant zum Verweilen. Alle Sehenswürdigkeiten wie Amalienborg, Tivoli, Christiania oder der berühmte Rundetaarn sind fußläufig erreichbar. Shoppingliebhaber kommen in der nur ca. 10 min entfernten Fußgängerzone Strøget auf ihre Kosten.

Beim Aufenthalt im Copenhagen Strand Hotel wohnen Sie in einem traditionell skandinavischen Mix aus weißen Wänden, Interieur aus dunklem Holz sowie marine- und butterblumenfarbenen Stoffen. Die großen Superior-Doppelzimmer verfügen über ein Doppelbett oder zwei Einzelbetten und seitlichen Hafenblick.

Morgens starten Sie mit vielen köstlichen Leckereien vom Frühstücksbuffet stilgerecht in den Tag. Dieses empfängt Sie unter anderem mit einer großen Auswahl an frisch gebackenem Brot, Eiern und Speck, Saisonobst, Säften und köstlichen hausgemachten Ingwer-Shots. Das Hotel verfügt über kein eigenes Restaurant. In der unmittelbaren Umgebung finden Sie allerdings eine große Auswahl an vorzüglichen gastronomischen Einrichtungen. Kopenhagen ist nämlich nicht nur für seine hervorragenden Meeresfrüchte, sondern auch für seine ausgezeichneten Gourmetkreationen berühmt. Wer sich etwas gönnen möchte, macht nach einer auführlichen Tour in die Kulturszene Kopenhagen z.B. einen Abstecher ins Noma, dem angeblich besten Restaurant der Welt.

