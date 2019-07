Oase der Ruhe im Grünen Herz Österreichs

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie die schönsten Reiseziele ganz in Ihrer Nähe. Das Portal bietet Ihnen wöchentlich neue Inspirationen.

Verbringen Sie Ihren Urlaub beispielsweise in einem märchenhaften Schloss mit eigenem Golfplatz in der unberührten Natur der Steiermark.

Übernachten wie im Märchen? Dieser Traum wird im Schloss Pichlarn in der Steiermark Wirklichkeit. Die imposante Unterkunft liegt im Herzen der österreichischen Alpen am Fuße des majestätischen Grimmingmassivs, dessen atemberaubende Kulisse sich im Hintergrund erstreckt. Berühmt für seine ursprüngliche Natur, Täler, Berge und wunderbar klare Seen lädt die malerische Umgebung zu zahlreichen Ausflügen und Wanderungen ins Grüne ein. Hier finden Sie den perfekten Ausgangspunkt für einen bemerkenswerten und unvergesslichen Alpenurlaub.

Das Schloss und seine malerische Kulisse lassen aber nicht nur Wandererherzen höher schlagen. Der hoteleigene 18-Loch-Golfplatz lässt leidenschaftliche Golfer voll auf ihre Kosten kommen. Schlagen Sie Bälle in einem der traditionsreichsten Golfplätze ganz Österreichs vor dem herrlichen Panorama der umliegenden Landschaft und der unvergleichlichen Ruhe. Oder lassen Sie Ihren Körper und Geist im Spa- und Wellnessbereich des Hotels zur Ruhe kommen. Geschützt von den Schlossmauern erstreckt sich der Wellnessbereich über ca. 4500 qm. Freuen Sie sich auf beheizte Innen- und Außenpools, Whirlpools, einen Saunabereich und Ruheräume mit Wasserbetten. Schalten Sie gänzlich ab und tanken Kraft für die anstehende Zeit.

Kulinarische Verwöhnung wird im Schloss Pichlarn großgeschrieben. Am Nachmittag lädt die Schloss Café & Bar zu süßen Verführungen in Form von Torten und Kaffeespezialitäten ein. Und bei großem Hunger verwöhnen Sie Ihren Gaumen in einem der Restaurants, beispielsweise bei traumhaftem Ausblick auf den Golfplatz, mit österreichischer Kulinarik in Fusion mit dem Besten aus der internationalen Küche. Ein wahrer Genuss!

Die Oase der Ruhe ist mittig zwischen Salzburg und Graz gelegen. Machen Sie sich auf den Weg in Ihr eigenes, ganz persönliches Märchen – und erfüllen Sie sich Ihre sehnlichsten Urlaubsträume auf Secret Escapes!

