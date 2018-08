Orientzauber & Tropenstrände: von Doha nach Sansibar

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie jede Woche über 100 neue Deals, z.B. Kombi-Reise: Katars glamouröse Hauptstadt & die Traumstrände Sansibars.

Wenn im Jahr 2022 die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen wird, blickt die ganze Welt auf das Emirat an der Ostküste der arabischen Halbinsel. Schon jetzt stehen die Zeichen in Sachen Tourismus allerorts auf Expansion – der perfekte Zeitpunkt, um Katar ganz in Ruhe zu entdecken. Doha versprüht mit seiner exponierten Lage am Persischen Golf und einer Skyline, die sich hinter Destinationen wie Dubai nicht verstecken muss, authentisch-orientalischen Charme.

Ebenso exotisch, jedoch fernab vom großstädtischen Treiben, präsentiert sich Nungwi an der Nordostküste Sansibars. Der feine weiße Sand der ausgedehnten, flachen Strände bildet im hellen Sonnenlicht einen wunderbaren Kontrast zum türkisblauen Wasser des Indischen Ozeans. Rund um den kleinen Fischerort Nungwi ist ein echtes Badeparadies entstanden, das mit seinen noch weitgehend unberührten Riffen besonders für Taucher interessant ist.

+ © Secret Escapes

Inkl. Flügen mit Qatar Airways, Privattransfers, Halbpension, Souq-Tour & Spa-Ermäßigung Mehr erfahren!

Entdecken Sie diesen und viele weitere Deals jetzt bei Secret Escapes – Jetzt kostenlos anmelden und Mitglied werden!

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an, und fangen Sie an zu träumen.