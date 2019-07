Romantische Tage in Italien erleben mit einzigartiger Gewinn-Chance!

HNA und Secret Escapes verlosen einen Aufenthalt in einem Romantik Hotel im bezaubernden Italien (oder in einem Romantik Hotel Ihrer Wahl) für 2 Nächte und 2 Personen inklusive Frühstück und einem 4-Gang-Menü. Zusätzlich kann man 6 Flaschen Sekt „Schloss Vaux“ von Vicampo genießen.

Lust auf Italien? Jetzt hier am Gewinnspiel teilnehmen und die Kombination des Jahres für unvergessliche Stunden im schönen Italien im Wert von mehr als 980 € gewinnen. Nicht ohne Grund zählt Italien zu den beliebtesten Reisezielen. Beeindruckende Natur, die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Italiener, köstliche Pizza und Pasta und die allgegenwärtige Kultur: Dies und vieles mehr versprechen unvergessliche Tage im facettenreichen Italien. Untergebracht in einem der zahlreichen Romantik Hotels verteilt über das ganze Land stehen unvergesslichen Tagen zu zweit in Bella Italia nichts mehr im Weg.

Ob ein Wochenende in Venedig, romantische Tage in den Weinbergen oder zauberhafte Tage am Gardasee - Italiens schönste Romantik Hotels & Restaurants warten auf Ihren Besuch. So vielfältig wie das Land selbst - von klein und fein über regionaltypisch und rustikal bis stilvoll historisch – und mit viel Liebe zum Detail ist jedes der Hotels individuell gestaltet und versprüht so einzigartigen Charme.

In den oft seit vielen Jahren familiengeführten Häusern werden Sie spüren, was echte Gastfreundschaft bedeutet. Hier wird alles dafür getan, um Sie nach allen Regeln der Kunst zu verwöhnen und Ihnen eine unvergessliche Zeit zu bieten.

Um Ihnen einen perfekten Start in den Tag zu ermöglichen, ist auch das Frühstück im Gewinn inbegriffen. Duftender italienischer Kaffee und knuspriges, selbstgebackenes Focaccia lassen Sie voller Kraft zu Erkundungstouren in die Umgebung aufbrechen. Nach wundervollen Stunden in Italiens paradiesischer Naturkulisse erwartet Sie ein romantisches 4-Gang-Menü mit landestypischen Delikatessen und Cuisine der höchsten Geschmackskunst für Gourmetmomente.

Hervorragende Küche, zuvorkommender Service und einzigartiges Wohlfühlambiente, Italiens Romantik Hotels & Restaurants laden zum Träumen ein.

+ Zusätzlich erhält die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner sechs Flaschen des Riesling Prestige Brut-Sektes, beigesteuert vom Online-Weinhändler Vicampo. Bei dem köstlichen Riesling-Sekt werden alle Sinne verwöhnt: Einmal auf der Zunge, breitet er sein Zitrus-, Apfel- und Pfirsicharoma wunderbar saftig am Gaumen aus. Lassen Sie bei einem Glas Sekt den Blick in die weite Ferne schweifen und stoßen Sie auf Ihre gemeinsame Zeit in Italien an.

Nehmen Sie jetzt teil und gewinnen Sie doppelt!

Bei uns ist jeder ein Gewinner:

Nach der Anmeldung zum Gewinnspiel erhalten Sie außerdem per Email eine kostenlose Einladung zu Secret Escapes. Die Reiseexperten liefern Ihnen regelmäßig neue Traumreisen zu traumhaft günstigen Preisen. Finden Sie mit Secret Escapes Ihre persönliche Reiseinspiration, sparen Sie bis zu 60% und fühlen Sie sich jede Woche wie ein Gewinner!

Damit Sie kein Angebot mehr verpassen, erhalten Sie regelmäßige Inspiration per Email.