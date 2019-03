Romantisches Liebesnest mit Alpenpanorama

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie die besten Country Escapes des Jahres. Das Portal bietet Ihnen wöchentlich neue Inspirationen. Erleben Sie beispielsweise eine Nacht im Luxus-Chalet an den österreichischen Berggipfeln von Salzburg.

Entdecken Sie mit Secret Escapes das mitten in der paradiesischen Natur des Salzburger Landes gelegene charmante Chaletdorf Auszeit, in einem kleinen Örtchen namens Hüttschlag, umgeben von märchenhaften Almwiesen der Nationalpark-Region Hohe Tauern. Mit der Bergbahn erreichen Sie die höchsten Berggipfel und betrachten die einzigartige Landschaft aus einer atemberaubenden Perspektive. Halten Sie inne beim Anblick des beeindruckenden Keeskogel-Gletschers in Höhe von 2.884 Metern und lassen Sie die Wunder der Gebirgslandschaft auf sich wirken. Steht Ihnen der Sinn nach einem ausgiebigen Sightseeing- oder Shopping-Trip, besuchen Sie die träumerische Stadt Salzburg.

Die Chalets überzeugen mit einer eleganten und luxuriösen Ausstattung, verteilt auf großzügigen 100qm und zwei Ebenen. Das wärmende Kaminfeuer lädt zu einem kuschligen Abend im gemütlichen Sessel ein. Nutzen Sie die prächtig ausgestattete Küchenzeile und überraschen Sie Ihren Partner mit einem liebevoll zubereiteten Abendessen. Komplettieren Sie Ihr Wohlfühlerlebnis in Ihrem privaten Saunabereich und schenken Sie Ihrem Körper eine wohlverdiente Pause in einem aromatischem Bad mit grandioser Aussicht. Um die Anspannung und den Stress des Arbeitsalltag aus seinen Muskeln zu vertreiben, eignet sich eine traditionelle Massage.

Auch auf kulinarischer Ebene stehen Verwöhnung und allerlei Delikatessen auf der Speisekarte. Genießen Sie Ihr Frühstück aus frisch gepresstem Orangensaft, herzerwärmenden Cappuccino, Latte Macchiato oder Tee und knusprigen Croissants und exquisiten Eierspeisen. Zusätzlich erwartet Sie ein weiterer Gaumenschmaus aus regionalen Spezialitäten und Köstlichkeiten im Chalet-Restaurant. Als Ausgleich zu den herzhaften Gerichten stehen Ihnen frisch gebackene Kuchen oder Strudel zur Verfügung, die Ihnen auf der Zunge zergehen werden.

