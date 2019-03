Schillernde Perle in der Provence

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie die besten Country Escapes des Jahres. Das Portal bietet Ihnen wöchentlich neue Inspirationen. Erleben Sie beispielsweise eine Nacht im träumerischen Hôtel de l'Image direkt an malerischen Landschaften der Provence gelegen.

Der Duft von Lavender betört Ihre Sinne, als Sie auf den stillen Feldwegen flanieren und sich Ihren Tagträumen hingeben. Sie lassen Ihren Blick schweifen über die surreale Kulisse, die an ein Werk von van Gogh anmuten lässt. Die paradiesische Ruhe wird verzaubert durch entzückendes Vogelzwitschern. Dieses Traumbild gibt es nur an einem Ort, nämlich in der südfranzösischen Gemeinde Saint-Rémy-de-Provence, tief im Herzen der mediterranen Idylle der Provence.

Sie landen in der 25km entfernten Altstadt Avignon, die als Teil des UNESCO-Welterbes gilt. Von dort aus begeben Sie sich nach Saint-Rémy-de-Provence. Das charmante Dörfchen besticht durch kunstvolle Museen und romantische Gassen. Über den Dächern erhoben befindet sich das Hôtel de l'Image mit Blick über die Alpilles. Auf der privaten Terrasse können Sie bei einer spannenden Urlaubslektüre entspannen und abends sich vom südfranzösischen „Savoir vivre“ zu einem Gläschen Champagne inspirieren lassen.

Mit einem ausgewogenen und frischen Frühstück starten Sie in Ihren Urlaubstag. Nach landschaftlichen Erkundungstouren wartet Küchenchef Hamid Soussi im Restaurant Les Terrasses de l’Image auf Sie mit regionalen Delikatessen und sorgt für kulinarische Spitzenmomente. Lassen Sie den Tag Revue passieren in der Cocktail Lounge Bar und bewundern Sie den flammend roten Sonnenuntergang.

Der hoteleigene Shuttlebus bringt sie ins benachbarte Spa, welches Ihrem Körper Verwöhnung auf höchstem Niveau verspricht. Dort erwartet Sie der Luxus eines beheizten Innenpools, eine Sauna, die die Anspannung aus Ihren Muskeln verjagt und aromatische Dampfbäder. Am Außenpool des Hotels komplettiert sich die Wohlfühloase. Sie verdienen eine Auszeit. Welcher Ort eignet sich besser dafür als das provenzialische Paradies in Südfrankreich?

