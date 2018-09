Schlosshotel im Berliner Grunewald: Elegant residieren im Westen Berlins

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie jede Woche über 100 neue Deals, z.B. Schlosshotel Patrick Hellmann im Berliner Grunewald, Deutschland.

Lage

Das Patrick Hellmann Schlosshotel befindet sich im eleganten Stadtteil Grunewald im Westen Berlins. Hier residieren Sie stilecht inmitten einer gehobenen Villengegend und erreichen in nur wenigen Fahrminuten den berühmten Boulevard Kurfürstendamm mit seinen edlen Boutiquen und Attraktionen wie der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Empfehlenswert sind auch Ausflüge in den idyllischen Grunewald, zum Schlachtensee oder zum Wannsee. Für Abwechslung sorgt ein Abstecher zur noblen Friedrichstraße, zum historischen Gendarmenmarkt oder zu Berliner Wahrzeichen wie dem Brandenburger Tor und dem Fernsehturm am Alexanderplatz. Der Flughafen Berlin-Tegel liegt in rund 10 km Entfernung, der Flughafen Berlin-Schönefeld in ca. 25 km Entfernung.



Zimmer und Suiten



In stilvoller Eleganz und mit gehobenem Lifestyle – so präsentieren sich die Räumlichkeiten des Patrick Hellmann Schlosshotels. Sie logieren in einem geräumigen, individuell gestalteten Rückzugsort, in dem antikes Mobiliar, verspielte Accessoires, klassische Leuchtelemente sowie edle Farbkombinationen feudale Noblesse versprühen: Das ca. 33-38 qm große Premium-Zimmer überzeugt mit Blick in den Innenhof, das ca. 40 qm große Grand-Deluxe-Zimmer mit Blick auf den Garten oder Innenhof. Alternativ stehen Ihnen in der etwa 50 qm großen Junior-Suite sowie in der ca. 70 qm geräumigen Executive-Suite ein getrennter Wohn- und Schlafbereich zur Verfügung. WLAN sowie das Angebot der Minibar nutzen Sie kostenfrei.



Gastronomie



Genuss par excellence verspricht das kulinarische Angebot im Patrick Hellmann Schlosshotel. Den Tag starten Sie mit einem exquisiten Frühstück. Umspielt von edlem Wanddekor und unter dem feierlichen Licht prächtiger Kronleuchter genießen Sie im Hotelrestaurant erlesene Gaumenfreuden, natürlich auch zum Lunch oder Dinner. Mit einer exklusiven Kooperation mit Condé Nast hat sich Modeschöpfer Patrick Hellmann dreidimensionale Erlebniswelten von berühmten Stil-Magazinen ins Haus geholt. In der ersten GQ Bar in Westeuropa treffen seit Dezember 2017 Fashion, mondäner Lifestyle und einzigartiges Design auf den Glamour und die Eleganz der vergangenen 100 Jahre. Die internationale Kreativszene hat hier einen neuen Treffpunkt, welcher sich nahtlos in die Riege der stilvollsten Bars in Berlin einreiht und zudem jeden Donnerstag mit stimmungsgerechter Live-Musik auftrumpft.



Spa



Das Patrick Hellmann Schlosshotel ist nicht nur ein Fest für die Augen, sondern auch für Körper und Geist. Der luxuriöse Spa-Bereich verwöhnt Sie mit Indoor-Pool, Whirlpool, Saunen und Dampfbad. Der angrenzende Garten bietet eine idyllische Kulisse, um direkt in der Natur zu entspannen. Daneben stehen umfangreiche Massage-Behandlungen auf dem Programm (alle Anwendungen gegen Gebühr). In den hochmodern ausgestatteten Fitnessräumen werden auch Freunde der aktiven Erholung rundum glücklich.



