Traumhafte Aussichten auf die schönsten Städte der Welt

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie besten Städtetrips des Jahres. Lassen Sie sich mit städtischen Spa-Erlebnissen, die keine Wünsche offen lassen bis hin zu den luxuriösesten Loftunterkünften mit Stadtblick inspirieren. Hier ist für jeden etwas dabei.

Gemeinsame Zeit zu schenken gewinnt in Zeiten der Digitalisierung und Beschleunigung an immer höheren Stellenwert. Besonders bei Städtetrips entfällt auf die Organisation und die Planung ein immenser Aufwand, der die Lust an der Reise oftmals schmälert. Mit Secret Escapes können Sie nun die individuellsten Gutscheine zu den besten Preisen verschenken, und fortan einfach nur genießen. Denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude!

Mit diesen Angeboten von Secret Escapes kennt die Vorfreude keine Grenzen mehr:

Auszeit für Verliebte in Wien

Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof und einen rund 15-minütigen Spaziergang vom Schloss Belvedere entfernt begrüßt Sie das Hotel Schani Wien in verkehrsgünstiger Lage. Von den umliegenden S- und U-Bahnhöfen gelangen Sie bereits nach 2 Stationen in das Zentrum mit seinen eleganten Kaffeehäusern, dem renommierten Burgtheater und den individuellen Shops und Boutiquen. Der benachbarte Schweizergarten mit altem Baumbestand lädt zum Flanieren ein.

+ Mit ihren klaren Linien und ihrer cleveren Raumaufteilung präsentieren sich die im urbanen, farbenfrohen Stil gestalteten Smart-Street- und Smart-Garden-Zimmer des Hotel Schani Wien als zeitgemäße Rückzugsorte. Weil man sich in der Stadt der Kaffeehäuser gern ein bisschen mehr Zeit für die wichtigste Mahlzeit des Tages nimmt, erwartet Sie im Hotel Schani Wien jeden Morgen ein besonders reichhaltiges Frühstücksbuffet, das neben frischem Obst und Gemüse, Brötchen und Ei echte Spezialitäten wie Sachertorte und anderes verführerisches Gebäck bietet. Auch die Bar versorgt Sie den ganzen Tag über mit Erfrischungen, trendigen Cocktail-Kreationen und appetitlichen Snacks.

Auszeit zum Verlieben in Berlin

Gut angebunden am Bahnhof Alexanderplatz finden sich die besten Sky Suites Berlins. Die Museumsinsel und das lebhafte Viertel rund um den Hackeschen Markt in unmittelbarer Nähe, die Szene-Viertel Prenzlauer Berg und Friedrichshain sind ganz bequem mit der Straßenbahn erreichbar. Vom Fernsehturm aus können Sie sich einen Überblick verschaffen, der an klaren Tagen weit über die Stadtgrenzen Berlins hinausgeht. Aus dem 37. Stock genießen Sie einen atemberaubenden Blick über die Stadt, den Alexanderplatz und den imposanten Fernsehturm.

+ Zu den Annehmlichkeiten der Suite zählen ein geräumiges Badezimmer mit begehbarer Dusche, ein unglaubliches Raumgefühl durch hohe Decken sowie der Zugang zur exklusiven Sky Lounge. Die Stadterholung ergänzt sich nahtlos mit dem eigenen Precious Spa & Fitness. Eine Sauna, ein Fitnessraum mit modernen Geräten sowie eine große Auswahl an Beauty- und Massage-Anwendungen mit hochwertiger Kosmetik von BABOR lässt keine Wünsche offen. Auch kulinarisch weiss Berlin zu überzeugen: In Spagos Bar & Lounge genießen Sie raffinierte kulinarische Kreationen, die in einer offenen Showküche vor Ihren Augen zubereitet werden. Wer gerne die traditionelle Berliner Küche probieren möchte, ist in der Zille-Stube perfekt aufgehoben. Das Humboldt's Restaurant mit liebevoll angerichteten Buffets bietet eine fantastische Aussicht auf den Fernsehturm und die historische Altstadt Berlins. Ein besonderes Highlight ist die Dachterrasse, wo Sie bei schönem Wetter auf Liegestühlen einen Drink nehmen und die Stadt unter sich pulsieren sehen können.

Zwei Nächte in Luxus-Chalets in der Südsteiermark

Goethe, Schiller, Bach, Liszt, Strauss und Nietzsche: Lang ist die Liste namhafter Persönlichkeiten, die über Jahrhunderte hinweg dem Glanz Weimars erlagen. Schriftsteller, Komponisten und Intellektuelle ließen sich von Thüringens Barockperle an der Ilm verzaubern. Im Romantik Hotel Dorotheenhof tun Sie es ihnen gleich. Umgeben von einem prachtvollen Park residieren Sie knapp 4 km von der Altstadt entfernt im Grünen. Frisch erholt brechen Sie in das historische Herz auf, um sich von Kunst- und Architekturhighlights inspirieren zu lassen, die Weimar zurecht den Titel als Europas Kulturhauptstadt bescherten. Abends erwartet sie bereits die Thüringer Traditionsküche auf Gourmetniveau zurück: Das Hotelrestaurant Le Goullon versteht es, mit innovativen Kreationen zu begeistern. Benannt nach René le Goullon, einst Küchenmeister am Hofe der Herzogin Anna Amalia, wird das Haus seinem Namen so mehr als gerecht.

+ Für die Gerichte werden Spitzenzutaten aus der Region sowie dem eigenen Kräuter- und Gemüsegarten verwendet. Auch Ästheten werden in dem Ambiente aus Rundgewölbe und festlichem Dekor ihre Freude haben. Zum Tagesabschluss lädt die gemütliche Bar mit einer hervorragenden Getränkeselektion. Abschalten und auftanken: Das fällt im Wohlfühlbereich des Romantik Hotel Doretheenhof spielend leicht. Auf rund 230 qm Fläche erwartet Sie ein Rundum-sorglos-Angebot, um sich nach Ihren Unternehmungen des Tages zu sammeln und neue Kraft zu finden. Stilsicher präsentieren sind die gemütlichen Räumlichkeiten des Romantik Hotel Dorotheenhof. Das Zusammenspiel aus warmen und gedeckten Farben setzt das 4*-Interieur in den Doppelzimmer gekonnt in Szene und lässt Sie sich schnell zuhause fühlen. Der perfekte Rahmen, um nach einem erlebnisreichen Tag in angenehme Träume zu versinken.

