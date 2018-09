Unser Erholungsgeheimnis im Allgäu: Wellnesshotel nahe des Bodensees in alpiner Naturidylle

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie jede Woche über 100 neue Deals, z.B. Hotel edita, Scheidegg, Bayern, Deutschland.

Vor traumhaftem Alpenpanorama und zwischen grünen Wiesen und dichten Wälern liegt das edita Hotel in Scheidegg, privat geführt vom Ehepaar Edith und Alois Berger. Der sonnenreiche Kurort nahe der deutsch-österreichischen Grenze eignet sich optimal vor eine Auszeit vom stressigen Alltag. Familiär und dennoch edel mit modernem Interieur und alpinem Chic präsentiert sich das edita seinen Besuchern. Entspannen Sie vor malerischer Kulisse im Panorama-Wellnessbereich und genießen Sie die lokale Küche des hoteleigenen Restaurants.

Aktivurlauber kommen in Scheidegg voll auf ihre Kosten. Im Winter ist die Region bei Skifahrern besonders beliebt, im Sommer finden Sie zahlreiche Wanderwege, Radwege, Tennis- und Golfplätze. Auch ein Ausflug zum nahe gelegenen Bodensee lohnt sich. Unternehmen Sie eine Bootsfahrt und sehen Sie sich die Urlaubsorte am See vom Wasser aus an oder machen Sie einen Tagesausflug auf die Insel Lindau.

