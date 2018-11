Vom königlichen Maskat ins tropische Sansibar

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei Secret Escapes an und entdecken Sie die besten Winterreiseziele, z.B. eine Reise durch den Oman und Tansania.

Prunkvolle Moscheen, die alles überragenden Gipfel des Hadschar-Gebirges und die Traumstrände zwischen Qurum und Yati sind nur einige der Highlights, die Sie in der Hauptstadt des Omans erwarten. Eine jahrtausendealte Geschichte, artenreiche Tauchreviere und imposante Festungen kreieren in Kombination mit königlichen Palästen authentisch arabisches Flair. Nur eine kurze Fahrt von der Muttrah Corniche und der Großen Sultan-Qabus-Moschee entfernt, lädt das City Seasons Hotel Muscat mit Poolterrasse, Wellness-Oase und opulentem 4*-Komfort zu orientalischen Sternstunden ein.

Nicht minder exotisch geht es auf der ca. 4.000 km südlich gelegenen Gewürzinsel Sansibar weiter. Eingerahmt von tropischer Vegetation, Korallenriffen und den Türkistönen des Indischen Ozeans lassen Sie im Azao Resort & Spa by Opulent in Deluxe-Zimmern mit Meerblick die Seele baumeln, genießen das süße Nichtstun am Mapenzi Beach oder statten den kolonialen Schätzen des paradiesischen Eilands einen Besuch ab. Ob Tauchgang in der Chwaka Bay, Dschungelfieber im Jozani Forest oder fernöstliche Massagen im Spa – hier ist sinnliche Tiefenentspannung vorprogrammiert.



Hotels



City Seasons Hotel Muscat, Maskat



Im Herzen der omanischen Hauptstadt Maskat gelegen, nur ca. 200 m vom Naturkundemuseum und nur 1 km vom Golf von Oman entfernt, bietet das City Seasons Hotel Muscat beste Voraussetzungen für einen entspannten Orient-Kurztrip. In unmittelbarer Nähe des Hotels laden das Natural History Museum, das Museum of Illusions und der Sindbad Amusement Park zu spontanen Ausflügen ein, während die Dachterrasse des Hotel mit Pool und Meerblick-Panorama zum Verweilen einlädt. Die ca. 43 qm großen und im europäischen Stil eingerichteten Zimmer sind mit gemütlichem Sitzbereich, modernem Bad, kostenfreiem WLAN sowie iPod-Dockingstation ausgestattet. Im The Palm Spa lassen Sie sich nach dem Sightseeing nach Herzenslust verwöhnen, bevor Sie im Restaurant Raouche die Geheimnisse der libanesischen Küche ergründen. Die Al Majlis Lobby-Lounge serviert französisches Gebäck und Heißgetränke in gediegener Atmosphäre und im Seasons Restaurant werden morgens mittags und abends internationale Spezialitäten am Buffet angeboten.

Azao Resort & Spa by Opulent, Pongwe

An der wilden Ostküste Sansibars gelegen , umgeben von tropischer Vegetation und dem ultramarinen Farbenspiel des Indischen Ozeans lädt das Azao Resort & Spa by Opulent zum Träumen ein. Nur wenige Meter vom Privatstrand des Resorts entfernt genießen Sie das farbenfrohe Ambiente ca. 55 qm großer Deluxe-Zimmer mit Balkon und Meerblick. Am Außenpool und an der Swim-up-Bar stehen Sonnenliegen bereit, während das Restaurant mit multikulturellen Kreationen und exotischen Cocktail-Variationen lockt. Lassen Sie sich im resorteigenen Spa mit fernöstlichen Massagen verwöhnen, wählen Sie aus einem abwechslungsreichen Wassersportangebot oder suchen Sie in der Kunst-Boutique nach einem authentischen Souvenir. Das WLAN nutzen Sie kostenfrei.



Lage



Diese Kombi-Rundreise entführt Sie in zwei einzigartige Perlen zwischen arabischem Orient und afrikanischen Tropen. Zunächst in das zentral gelegene City Seasons Hotel Muscat im Herzen der Hauptstadt des Oman. Nur ca. 1 km vom Meer entfernt, etwa 4 km von der Großen Sultan-Qabus-Moschee und in Reichweite zu Shoppingmalls und Freizeitaktivitäten entdecken Sie eine der geschichtsträchtigsten Metropolen des Orients. Vom berühmten Qurum Beach und dem Al Qurum Park trennen Sie ca. 8 km. An der ursprünglichen Ostküste der ca. 4.000 km weiter südlich gelegenen Gewürzinsel Sansibar krönen Sie Ihre Reise mit einem Strandurlaub am Indischen Ozean, wo Sie das idyllisch gelegene Azao Resort & Spa by Opulent mit privatem Traumstrand und tropischen Aussichten empfängt.

+ Inkl. Flügen, Privattransfers, Frühstück in Maskat & Halbpension auf Sansibar Mehr erfahren!

