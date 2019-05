Wiener Leichtigkeit erleben mit einzigartiger Gewinn-Chance!

Wien versprüht einen klassizistischen Charme aus vergangenen Epochen und ist zugleich modern und weltstädtisch. Diese Diversität der Facetten verleiht jedem Besuch der Hauptstadt Österreichs eine unvergleichbare Note.

HNA und Secret Escapes verlosen einen Aufenthalt in das moderne und komfortable Derag Living Hotel Wien* nahe der klassischen Staatsoper für 2 Nächte und 2 Personen inklusive zwei Gutscheinen von Peek & Cloppenburg** im Wert von jeweils 250€ für Ihr perfektes und elegantes Outfit!

In dem geschmackvoll und zeitgemäß eingerichteten Derag Living Hotel Wien werden Sie die Kulturhauptstadt nochmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen.

Sie wohnen im Ersten Bezirk und haben somit den optimalen Startpunkt um die Stadt und all ihre faszinierenden Monumente und Attraktionen zu bewundern. Binnen weniger Minuten erreichen Sie zu Fuß die zauberhafte Karlskirche, die eindrucksvolle Staatsoper, den weltberühmten Stephansdom und das historische Museumsquartier.

Ein gastronomischer Höhepunkt ist das sortimentreiche Frühstück, welches im Gewinn inklusive ist. Heißgebrühter Kaffee, frische Lebensmittel und regionale Spezialitäten werden Sie für den Tag stärken und Ihren Gaumen schon am Morgen verwöhnen. Ganz im Stil eines Apartments steht Ihnen außerdem eine voll ausgestattete Kitchenette zur Verfügung, mit denen Sie sich und Ihre Reisebegleitung mit eigens zubereiteten Köstlichkeiten überraschen können. Wenn jedoch nach einer ausgedehnten Erkundungstour durch Wien das Essen schon fertig auf dem Porzellan landen soll, liefert Ihnen das Restaurant Soprano Gourmetgerichte direkt auf Ihr Zimmer.

Leben Sie im Herzen der Stadt und entdecken Sie Ihr persönliches Wien!

Zusätzlich erhält die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner zwei Outfit-Gutscheine von Peek & Cloppenburg** im Wert von jeweils 250 €. Der Gewinner kann wählen, ob die Einkaufsgutscheine in den Häusern der Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Standorte: https://www.peek-cloppenburg.de/standorte/) in Deutschland oder in den Häusern der Peek & Cloppenburg KG, Wien (Standorte: https://www.peek-cloppenburg.at/standorte/) in Österreich einlösbar sein sollen. Peek & Cloppenburg** bietet Ihnen ein Shopping-Konzept, das das Beste aus der On- und Offline-Welt vereint. Das Unternehmen verbindet langjährige, erfolgreiche Tradition im Mode-Business mit den Vorteilen und Möglichkeiten der Online-Welt. So kommen die neuesten Mode-Highlights direkt zu Ihnen nach Hause. Lassen Sie sich von der großen Auswahl auf peek-cloppenburg.de** inspirieren!

