Wundervolle Städtetrips in historischer Atmosphäre

Mit Secret Escapes inmitten der Rheinebene, angrenzend an Deutschland und die Schweiz, die Historie reiche Region des Elsass kennenlernen. Neben idyllischen Weinbergen und einer ausgezeichneten Küche locken bunte Dörfer Besucher zu einer Naherholung ein. Doch nicht nur auf dem Land bietet das Elsass Sehenswürdigkeiten in ihrer Reinkultur. Der Stadtkern Straßburgs, der Hauptstadt der Region, der seit 1988 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört bietet zahlreiche Restaurants, Bars und Cafés sowie Shoppingmöglichkeiten. Auch Sehenswürdigkeiten wie der Botanische Garten oder das Europäische Parlament sind nur wenige Kilometer entfernt.

Inmitten dieser gemischten Kultur auf den Straßen der Altstadt findet sich das Hotel MGallery Cour du Corbeau. Die Unterkünfte des MGallery Cour du Corbeau erzählen mit ihren Mansarden und Fachwerkbalken von der jahrhundertealten Geschichte des Hauses. Antike Möbel wurden mit modernen Elementen ergänzt, um komfortable und geschmackvolle Wohnräume zu schaffen. Die Suiten besitzen sogar ein separates Wohnzimmer.

Genießen Sie im MGallery Cour du Corbeau Gourmetküche mit französischem Einschlag zu jeder Mahlzeit. Schon beim Frühstücksbuffet erwarten Sie Leckereien wie Gugelhupf, Hagebuttenmarmelade oder frisches Obst der Saison. Am Nachmittag werden Sie mit Kaffee und Kuchen von Meister-Konditoreien aus Straßburg verwöhnt. Die elegante Cocktailbar serviert frisch zubereitete Drinks und Weine aus der Region.

Außerhalb der Stadt finden Sie mehrere Golfplätze, unter anderem den Golf Club de Strasbourg mit gleich drei 9-Loch-Plätzen. Nur selten vereinen sich in einer Stadt die Erholung in Kultur und Tradition mit der Geschäftigkeit einer Großstadt in einer so genussvollen Mixtur.

