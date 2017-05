Sie brauchen eine Auszeit? Dann haben wir genau das richtige für Sie.

Um den Gästen nun noch mehr bieten zu können, hat das Hotel Eibl-Brunner aufgestockt. Ein neuer großer Fitnessraum, der neue SPA-Bereich mit großzügigen Behandlungsräumen sowie der neue Saunabereich mit Finnischer Natursteinsauna, Kräuter-Vital-Sauna, Infrarotsauna und Dampfbad, Eisbrunnen, Erlebnisdusche und verschiedene Ruheräume sorgen für mehr Wohlbefinden, wie auch die 39 neuen Zimmer und Suiten in verschiedenen Kategorien. Was sich nicht verändert hat, ist natürlich die Tradition, die in dem Familienbetrieb aus ganzem Herzen gelebt wird, die ehrliche Gastlichkeit, mit der man sich um Ihr Wohl kümmert und die typisch bayerische Gemütlichkeit, die man überall im Hotel zu spüren bekommt. Ruhe, Erholung und Entspannung, aber auch Fitness, Wellness und kulinarische Köstlichkeiten erwarten Sie im Vier-Sterne Wellnesshotel Eibl-Brunner.

Wellness-Auszeit im Hotel Eibl-Brunner: Lassen Sie in Bayern die Seele baumeln: Wir verlosen drei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension im Wellnesshotel Eibl-Brunner in Bayern.

+ Ganz tief durchatmen: Rund um das Hotel Schöne Aussicht garantiert die wunderschöne Natur des Schwarzwaldes Ruhe und Gelassenheit. Foto: Hotel Schöne Aussicht

Im Vier-Sterne Hotel Schöne Aussicht ist abschalten garantiert. Acht Kilometer in alle Himmelsrichtungen findet man nichts als bezaubernden Schwarzwald sowie Ruhe und Gelassenheit. Gäste werden in der Schönen Aussicht liebevoll mit herzlicher Schwarzwälder Gastlichkeit umsorgt. Das Haus ist mit 45 gemütlich eingerichteten Zimmern ausgestattet, aufgeteilt in Stamm- und Gästehaus. Beide Gebäude sind durch eine Schaufenster-Passage miteinander verbunden. Somit gelangt man auch vom Gästehaus im Bademantel bequem zum Wellnessbereich. Genießen Sie zudem badische Weinspezialitäten, herzhafte Wildgerichte aus heimischen Wäldern oder feine Fischvariationen aus nahem Süß- oder fernem Salzwasser. Das Hotel Schöne Aussicht bietet für jeden etwas: Wellness & Entspannung, Wanderwege in alle Himmelsrichtungen, Mountainbike Strecken und vieles mehr.