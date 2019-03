Das sind die beliebtesten, teuersten und günstigsten Freizeitparks Europas

Loopings sorgen für Adrenalin, Märchenwälder erfreuen große und kleine Besucher: Hier finden Sie eine Übersicht über die Vielfalt der Freizeitparks Europas.

2018 besuchten 55 Prozent der Deutschen, also rund 39,5 Millionen Menschen über 14 Jahren, einen Freizeitpark. Allerdings ist die Auswahl groß, denn mittlerweile gibt es über 1.000 verschiedene Freizeitparks in Europa.

Doch in welchem Park ist der Spaßfaktor für die ganze Familie am größten? Travelcircus hat die beliebtesten Freizeitparks in Europa genauer unter die Lupe genommen, Preise und Attraktionen verglichen und daraus den ultimativen Freizeitpark Check 2019 erstellt.

Von groß bis klein: Freizeitparks in Europa

In Europa gibt es insgesamt 1.012 Freizeitparks – die einen groß mit spannenden Fahrgeschäften, die anderen klein und familiär. Die Geschichte der Freizeitparks in Europa reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück, als der Dyrehavsbakken in Kopenhagen als erster Freizeitpark seine Tore öffnete.

Das sind die zehn beliebtesten Freizeitparks Europas

Freizeitpark Besucher/Jahr Disneyland Paris 15 Mio. Europa Park 5,6 Mio. Blackpool Pleasure Beach 5,5 Mio. Efteling 5,18 Mio. PortAventura 4,7 Mio. Tivoli Gardens 4,64 Mio. Liseberg 3,06 Mio. Gardaland 2,6 Mio. Legoland Billund 2,12 Mio. Phantasialand 2 Mio.

Das sind die zehn teuersten Freizeitparks in Europa

Ein Besuch in einem Freizeitpark ist etwas ganz Besonderes für die gesamte Familie – und leider oft auch ziemlich teuer. Die Preisunterschiede können sich sehen lassen: So zahlt eine vierköpfige Familie für einen Tag in Disneyland Paris stolze 432 Euro (1-Tag-2-Parks-Tickets) – ohne Essen, Trinken und Souvenirs versteht sich. Auch in den britischen Parks muss man für einen spannenden Tag im Freizeitpark tief in die Tasche greifen.

Freizeitpark Land Eintritt Erwachsene in € Eintritt Kinder in € Parkplatzgebühren in € Disnleyland Paris Frankreich 104 97,00 33,00 Thorpe Park Großbritannien 63,15 63,15 9,19 Alton Towers Großbritannien 64,28 55,09 6,89 Chessington World of Adventures Großbritannien 57,41 57,41 3,44 PortAventura World Spanien 57,00 50,00 12,00 Legoland Billund Dänemark 50,78 50,78 6,70 Parc Asterix Frankreich 51,00 43,00 15,00 Europa Park Deutschland 52,00 44,50 6,00 Tivoli Gardens Dänemark 48,25 38,87 20,40 Liseberg Schweden 45,78 45,87 7,55

Das sind die fünf günstigsten Freizeitparks Europas

Kinder zahlen für gewöhnlich ein bisschen weniger Eintritt als Erwachsene. Während in den meisten Parks ab 11 bzw. 12 Jahren voll gezahlt werden muss, gilt man im Hansa Park noch bis einschließlich 14 Jahren als Kind.

Übrigens: In einigen Parks hingegen zahlt man nicht nach Alter, sondern nach Körpergröße. Ganz praktisch, da die meisten Attraktionen Größenbeschränkungen haben.

Freizeitpark Land Eintritt Erwachsene in € Eintritt Kinder in € Parkplatzgebühren in € Energylandia Polen 27,46 15,92 1,15 Parque de Atracciones de Madrid Spanien 32,90 25,90 0,00 Mirabilandia Italien 37,90 29,90 5,00 Hansa Park Deutschland 39,00 29,50 4,00 Movie Park Germany Deutschland 40,50 31,00 6,00

Freizeitpark-Check: Die meisten Attraktionen gibt es im Europa Park

So unterschiedlich die Parks, so unterschiedlich auch die Attraktionsvielfalt. Wer auf Schnelligkeit, Höhe und Kribbeln im Bauch steht, der ist im Europa Park an der richtigen Stelle, denn in keinem anderen europäischen Freizeitpark gibt es so viele Achterbahnen. Ganze 13 Stück hat Deutschlands größter Freizeitpark zu bieten. Von adrenalinreichen Actionbahnen mit Katapultstart und Überschlag über Holzachterbahn und Wasserachterbahn bis hin zum Einsteigermodell ist alles dabei! Ebenfalls viele Achterbahnen bieten Energylandia (12), Blackpool Pleasure Beach, PortAventura World und Alton Towers (jeweils 10).

Der Europa Park hat mit Abstand die meisten Attraktionen zu bieten:

13 Achterbahnen

9 Wasserattraktionen

rund 40 Familienattraktionen

