Skiparadies in den Kitzbüheler Alpen erkunden!

Jetzt an der Verlosung teilnehmen und einen Aufenthalt gewinnen: Hohe Salve Sportresort sowie hochwertige Ski von Rossignol gewinnen!

HNA und Secret Escapes verlosen einen einzigartigen Aufenthalt im winterlichen Hohe Salve Sportresort für 2 Nächte und 2 Personen, inklusive vitalisierender Energy-Halbpension. Zusätzlich erhält der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin 2 Paar hochwertige Ski von Rossignol, die mit 2 Tagespässen für die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental im Schneewunderland eingeweiht werden können. Teilnehmen lohnt sich, denn obendrauf erhalten die ersten 3.000 Teilnehmer 1 Red Bulletin Jahresabo mit einjähriger Laufzeit. Jetzt hier am Gewinnspiel teilnehmen und einen Gewinn im Wert von über 1.700 € abstauben!

Wenn die Wintersonne hinter den schneebedeckten Gipfeln der Gebirgslinie der Kitzbüheler Alpen aufgeht und das Licht sich in der majestätischen Winterlandschaft spiegelt, werden motivierte und adrenalinbegeisterte Wintersportler vom Ruf der Natur geweckt und auf das Pistenparadies in den Kitzbüheler Alpen gelockt. Doch ein so sportlich geladener Tag benötigt einen gestärkten Körper voller Energie. Die nötige Vitalisierung bietet das neue und gemütliche eingerichtete Das Hohe Salve Sportresort, welches die hungrigen und abenteuerlustigen Gäste mit der 5-Gang-Energy-Halbpension versorgt. Nach einem ausgiebigen und reich bestücktem Frühstücksbuffet sind Sie bestens vorbereitet, das österreichische Bergland auf Skiern zu erkunden.

Die ikonische und für ihre Qualität bekannte Wintersportmarke Rossignol stattet Sie und Ihre Urlaubsbegleitung mit 2 Paar Ski aus. Nutzen Sie Ihre 2 Tagespässe für die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental und gleiten Sie die Abhänge in rasendem Tempo hinab auf Ihren neuen Ski-Modellen Nova 10 TI & React 8 HP. Ihr Aufenthalt im "Das Hohe Salve Sportresort" wird geprägt sein von köstlichen Delikatessen, unvergesslichen Momenten auf der Piste und einer unbezahlbaren Gastfreundlichkeit, an dessen Wärme nur das lauschige Kaminfeuer herankommt.

Bei diesem Gewinnspiel wird Teilnehmen belohnt – jedoch nur, wer sich schnell bei Secret Escapes registriert, denn die ersten 3.000 Teilnehmer werden glückliche Abonnenten des Red Bulletin Action-Lifestyle-Magazins. Erhalten Sie kostenlos ein Jahr Zugang zu atemberaubenden Storys über sportliche Abenteuer, einzigartige Kultur- und Musikevents und inspirierende Lifestyle-Topics.

Nehmen Sie jetzt teil und gewinnen Sie die Weihnachtsüberraschung des Jahres!

Bei uns ist jeder ein Gewinner:

Nach der Anmeldung zum Gewinnspiel erhalten Sie außerdem per Email eine kostenlose Einladung zu Secret Escapes. Die Reiseexperten liefern Ihnen regelmäßig neue Traumreisen zu traumhaft günstigen Preisen. Finden Sie mit Secret Escapes Ihre persönliche Reiseinspiration, sparen Sie bis zu 60% und fühlen Sie sich jede Woche wie ein Gewinner! Damit Sie kein Angebot mehr verpassen, erhalten Sie regelmäßige Inspiration per Email.