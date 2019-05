Stewardess nimmt Baby auf den Arm - dann passiert Herzzerreißendes

Eine Stewardess und ein 19 Monate altes Baby sorgten an Bord eines amerikanischen Flugzeugs mit einem herzzerreißenden "Zwischenfall" für Aufsehen. Ein Passagier filmte die Szene.

Die Lehrerin Savannah Blum war mit ihrer 19 Monate alten Tochter Brittan gerade auf dem Weg nach Hause von einem Familienbesuch in Texas. Normalerweise soll Brittan stets ein Nickerchen an Bord des Flugzeuges machen - doch nicht dieses Mal.

Auf Flug: Stewardess nimmt Mutter ihr quengeliges Baby ab

So ganz ohne Schlaf kam es, wie es kommen musste: Das Baby war ziemlich unruhig. Und dann musste es mit seiner Mutter auch noch außerplanmäßig in Las Vegas umsteigen... Wie es der Zufall so wollte, war aber auch die Flugbegleiterin aus dem ersten Flug mit an Bord. Jessica, wie die Stewardess heißen soll, erkannte die Mutter und ihren quengeligen Nachwuchs und nahm ihr beim Einsteigen das Kind liebevoll ab , um es zu beruhigen - verbunden mit den Worten: "Komm her, Baby. Ich habe sie, Mama. Setzen Sie sich hin."

Mit dem Baby auf dem Arm verrichtete die freundliche Stewardess dann ihre übliche Flugroutine, ging den Flugzeuggang entlang und klappte die offenen Gepäckfächer zu. Und dann passierte es: Wie auf einem Instagram Video zu sehen ist, winkt ein Gast dem Baby zu - und Brittain erwidert diese Geste unvermittelt mit einem zugeworfenen Handküsschen. Doch nicht nur der freundliche Passagier wird bedacht - auf den nachfolgenden Metern wirft das Baby mit Handküsschen nur so um sich, so dass jeder Passagier etwas davon abbekommen hat. Diese Szene ließ die Herzen an Bord sofort höher schlagen:

Instagram-User überschlagen sich vor Verzückung

Das Video, das von einem Fluggast stammt und im April auf dem Instagram-Kanal von NBC San Diego geteilt wurde, hat allein auf diesem Kanal bereits rund 162.000 Aufrufe (Stand: 8. Mai 2019). Die Kommentare überschlagen sich förmlich vor Verzückung über das Baby - und Bewunderung für die Stewardess: "Wenn du einen Kuss von einer echten Babypuppe bekommst, weißt du, dass du gesegnet bist", heißt es da etwa. Eine andere Userin lobt die Reaktion der Stewardess: "Gott segne sie! Es ist so schwer mit Babys zu fliegen und dass sie so lieb ist und dieser Mama hilft, bringt mein Herz zum Schmelzen!"

