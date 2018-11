Strand-Geheimtipps: Atemberaubende und einsame Orte weltweit

Wer liebt nicht die Vorstellung von einem entspannten Strandurlaub fernab der Touristenmassen? Wir verraten Ihnen die bezauberndsten Verstecke.

Urlaub am Strand ist zwar ein schöner Gedanke, meist jedoch auch davon geprägt, dass man sich als Tourist so gar nicht alleine im Urlaubsressort aushält. Doch diese Touristenhochburgen lassen sich vermeiden: Hier finden Sie einige der schönsten Strände der Welt, die Sie (fast) für sich alleine haben.

Arugam Bay Beach, Sri Lanka

Von November bis März ist die beste Reisezeit für Sri Lanka. In dieser Zeit reisen allerdings auch viele andere Touristen dorthin. Anders auf Arugam Bay an der Südostküste: Weiter weg von den Touristenhochburgen an der Ostküste ist die Insel eher weniger besucht. Hier bekommen Reisende Urlaubsatmosphäre mit feinsten Restaurants direkt am Strand. Arugam Bay ist damit ein wunderbarer Ort, um den Menschenmassen zu entfliehen.

Scarborough, Trinidad und Tobago

Gerade im Januar gönnen sich zahlreiche Touristen einen Urlaub in der Karibik. Schwimmen, Schlemmen, Sonnen - in Trinidad und Tobago fühlen sich Urlauber pudelwohl. Um aber dem größten Trubel zu entgehen, bietet Scarborough auf der Inselgruppe Trinidad und Tobago eine Auszeit der besonderen Art. Scarborough ist die Hauptstadt der Insel Tobago.

Ra's al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

Reisen Sie von Dubai aus in Richtung Norden nach Ra's al-Chaima. Dieses wenig besuchte Reiseziel wartet mit von Goldmuscheln bedeckten Strände auf - und ganz viel Ruhe. Im Januar bietet sich hierfür die perfekte Reisezeit.

Ningaloo Reef, Australien

Von Dezember bis Februar ist in Australien Hochsommer. Um in dieser Zeit dennoch etwas Einsamkeit zu erleben, sollten Sie einmal an die Westküste reisen. Ningaloo ist dort das Highlight mit Korallenriffen, die zum Schnorcheln und Tauchen einladen.

Diani Beach, Kenia

Weißer Sand umgeben von Palmen und umspült von den Wellen des Indischen Ozeans: Im Dezember lohnt sich ein Urlaub in Diani, Kenia. Aus Baumhaushotels erspähen Sie hier vielleicht sogar den einen oder anderen Elefanten, eine Giraffe oder sogar Leoparden.

sca