Der Traum der unbegrenzten Möglichkeiten – hier entdecken!

Mit den Cable Cars durch die steilen Straßen San Franciscos fahren, in den Hollywood Hills vor dem wahrscheinlich berühmtesten Schriftzug der Welt posieren, das bunte Treiben am Venice Beach beobachten und in der Wüstenmetropole Las Vegas sein Glück in mondänen Casinos auf die Probe stellen – im vielseitigen Westen der USA erwarten Sie immer neue Abenteuer. Wo einst die Goldgräber mit der Hoffnung auf ein Leben im Wohlstand ihre Zelte aufschlugen, ist der Geist des American Dream spürbar wie kaum an einem anderen Ort in den USA – der Golden State Kalifornien fasziniert noch immer.

Doch auch abseits der aufregenden Metropolen gibt es im drittgrößten Staat der USA einiges zu entdecken. Der Highway 1, die Traumstraße an der kalifornischen Pazifikküste zählt zu den schönsten Panoramarouten der Welt. Zerklüftete Steilküsten, idyllische Badebuchten mit kilometerlangen weißen Sandstränden und charmante Küstenstädtchen säumen den ikonischen Pacific Coast Highway zwischen San Francisco und Los Angeles. Sie haben eine Bucket-List? Dieses Highlight verdient definitiv einen der vorderen Plätze: Kalifornien ist einfach eines dieser Reiseziele, wo ein Roadtrip seiner eigentlichen Bedeutung alle Ehre macht: Auf rund 1.500 km erwartet Sie eine 14-tägige Tour der Superlative. Zwischen kulturellen Schmelztiegeln, Perlen der Pazifik-Küste, schillernden Freizeitparks und bunten Leuchtreklamen gilt es eines ganz besonders zu entdecken – das unvergleichliche Gefühl, den kalifornischen Traum zu leben.

