Travel Risk Map 2019: Das sind die gefährlichsten Reiseziele - und die sichersten

Experten haben die neue Travel Risk Map für 2019 veröffentlicht, die Sicherheitsrisiken von Reisezielen auf der ganzen Welt enthüllt. Ist Ihr Reiseland dabei?

International SOS und Control Risks veröffentlichen jedes Jahr die Travel Risk Map. Auch für 2019 können Reisende der ganzen Welt darin ablesen, welche Bereiche der Welt gefährlich und welche unbedenklich sind.

Das sind die sichersten Reiseländer der Welt 2019

In der Travel Risk Map 2019 wird die Sicherheit auf einer Skala von 1 bis 5 dargestellt, die farblich von grün bis dunkelrot reichen. Grün und damit unbedenklich sind dabei nur wenige, alle davon liegen in Europa:

Dänemark

Finnland

Grönland

Island

Luxemburg

Norwegen

Schweiz

Slowenien

In diesen Ländern ist die Sicherheit für Touristen am meisten gegeben. Zum Vergleich: Deutschland befindet sich in der Auswertung nur im gelben Bereich, was dennoch nur ein geringes Risiko darstellt.

Das sind die gefährlichsten Reiseländer der Welt 2019

Als sehr gefährlich gelten dagegen folgende Länder und Gebiete:

Afghanistan

Gaza-Streifen

Irak

Jemen

Sinai in Ägypten

weite Teile Syriens

Hier können Sie Ihr Reiseland auf Sicherheit überprüfen

Für diese Länder bestehen Reisewarnungen

Afghanistan

Irak

Jemen

Libyen

Mali

Somalia

Südsudan

Syrien

Für diese Länder bestehen Teilreisewarnungen

Ägypten

Algerien

Burkina Faso

Demokratische Republik Kongo

El Salvador

Elfenbeinküste

Eritrea

Honduras

Kamerun

Libanon

Mali

Mauretanien

Mexiko

Mozambique

Nicaragua

Niger

Nigeria

Pakistan

Palästinensische Gebiete

Papua Neu Guinea

Philippinen

Tajikistan

Ecuadors (teilweise)

Indiens (teilweise)

Tschad

Ukraine

Venezuela

