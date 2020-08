Türkei-Urlaub: Das sind die Geheimtipps in den geöffneten Urlaubsregionen

Seit Aufhebung der Reisewarnung für vier touristische Regionen in der Türkei steigen die Buchungen für das beliebte Urlaubsland wieder an. Wir haben Geheimtipps parat.

Die Türkei gehört zu den beliebtesten Reiseländern der Deutschen.

Vor Kurzem hob die Bundesregierung die Reisewarnung für beliebte Touristenregionen auf.

Wir zeigen Ihnen, wo Sie jetzt Ihren Türkei-Urlaub verbringen können.

Türkei-Liebhaber müssen sich nicht weiter gedulden: Die Reisewarnung für die vier Provinzen Aydin, Izmir und Muğla in der Ägäisregion sowie für Antalya in der Mittelmeerregion wurde aufgehoben.

Türkei-Buchungen steigen seit Aufhebung der Reisewarnung wieder an

Das Reisebuchungsportal weg.de verzeichnete trotz Reisewarnung seit vielen Wochen ein hohes Volumen bei den Türkei-Suchanfragen. Seit der Aufhebung der Reisewarnung ist die Türkei die meistgebuchte Destination. „Seit die deutsche Regierung das Ende der Reisewarnung (04.08.2020) bekannt gegeben hat, sehen wir einen enormen Anstieg der Türkei-Buchungen - im Vergleich zur Vorwoche haben sich diese sogar verdreifacht. Unsere Kunden haben auf die Ankündigung gewartet und jetzt gehört die Türkei wieder zu den meist gebuchten Zielen. An den ersten beiden Tagen war die Türkei sogar die Nummer eins unter den gebuchten Reisezielen”, erklärt Gabriela Mendoza, Country Director Germany.

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen die schönsten Geheimtipps für die Türkei vorstellen, an die Urlauber ohne Bedenken reisen können.

Urlaub trotz Corona: die türkische Provence

Die violetten Lavendelfelder ziehen sich fast endlos durch die Landschaft von Kuyucak. Rund zwei Autostunden vom Badeort Antalya in der Provinz Aydin entfernt, beeindruckt Kuyucak Urlauber mit einem sehenswerten Farbenspiel. Je nach Sonneneinfall wechseln die Lavendelfelder von einem satten Lila zu einem zarten Rosa. Besonders lohnenswert ist ein Besuch zur Erntezeit im Juli, wenn der Duft des Lavendels durch die gesamte Region zieht.

+ Kuyucak, Türkei © Shutterstock

Surf-Urlaub in der Türkei am Kleopatra Beach

Westlich von Alanya erstreckt sich der drei Kilometer lange und 60 Meter breite Kleopatra Beach, der aufgrund der ausgezeichneten Wasserqualität mit der Blauen Flagge ausgezeichnet wurde. Familien mit Kindern genießen hier zudem das flach abfallende Ufer und das umfangreiche Wassersportangebot. Einen kleinen Snack oder ein kühles Eis bekommen Urlauber in einer der zahlreichen Strandbars.

+ Kleopatra Beach, Türkei © pixabay

Türkei-Urlaub trotz Corona: Städtereise in Gazipasa

Während Alanya eine Vielzahl an Touristen anzieht, ist das 40 Kilometer entfernte Gazipasa eher unbekannt. Dabei genießen Urlauber hier die tolle Lage zwischen den Ausläufern des Taurusgebirges und dem Mittelmeer. In der Region gibt es zahlreiche naturbelassene und menschenleere Strände. Von den Küstenabschnitten aus können Besucher einen Strandspaziergang zur Hafenpromenade machen. Gegenüber des Hafens erstrecken sich die Ruinen der antiken Stadt Selinus, wo Teile der Stadtmauer, des Aquädukts und des Theaters noch erhalten sind.

Schmetterlingsbucht bei Fethiye - ein Muss im Türkei-Urlaub

Im Süden des Landes liegt die Schmetterlingsbucht Kelebek Vadisi bei Fethiye. Besucher genießen hier ein einzigartiges Panorama dank der bis zu 350 Meter hohen Klippen rund um den Strand. Naturliebhaber erkunden an diesem idyllischen Ort bis zu 80 Schmetterlingsarten. Wer einen Spaziergang ins Zentrum des Tals unternimmt, erfreut sich an einem 50 Meter hohen Wasserfall und einem romantischen Ambiente.

+ Schmetterlingsbucht, Türkei © Shutterstock

Urlaub in der Türkei: Mittelmeer-Romantik in Foca

Die Bewohner von Izmir zieht es am Wochenende an die ruhige Ägäisküste, jedoch nicht in bekannte Orte wie Marmaris oder Kuşadası. Denn wer Ruhe und Erholung möchte, der geht nach Foca. Im Fischerdorf entspannen Urlauber an den Sandstränden oder machen einen Spaziergang entlang der Hafenpromenade. Da die Marine viele Jahre an der angrenzenden Bucht stationiert war, wurde die Ausdehnung der Stadt verhindert und somit auch der Massentourismus.

+ Foca, Türkei © Shutterstock

Türkei-Urlaub: Surfen am Bitez Beach

Der westlich von Bodrum gelegene Bitez Beach gilt als Geheimtipp bei Surfern. Wer seine Surf-Kenntnisse perfektionieren oder nur eine Ausrüstung leihen möchte, findet in den Wassersportschulen hier die richtigen Ansprechpartner. Durch eine Abgrenzung im Meer sind die Bereiche für Schwimmer und Sportler gut ersichtlich getrennt. Dank einem Spielplatz und dem flach abfallenden Ufer eignet sich der Strand auch gut für Familien.

+ Bitez Beach, Türkei © Shutterstock

Abschalten am Manavgat-Fluss in der Türkei

Side ist der Inbegriff des türkischen Tourismus. Doch der Manavgat-Fluss zeigt, dass die Region auch landschaftlich einiges zu bieten hat. Rund 93 Kilometer erstreckt sich der Fluss von den östlichen Ausläufern des Taurusgebirges bis ins Mittelmeer. An den Stauseen Oymapinar und Manavgat können Besucher Ausflugsboote und Kanus mieten, um an das gegenüberliegende Ufer zu gelangen. Aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit ist bei Urlaubern auch Rafting sehr beliebt.

Urlaub in der Türkei trotz Corona: Felsengräber von Myra

In der Stadt Myra, die mittlerweile Demre genannt wird, erkunden Urlauber außergewöhnlich gut erhaltene Felsengräber der Lykier aus der Zeit von etwa 400 vor Christus. Direkt in einen mächtigen Felsen geschlagen, bietet die Stadt bereits aus der Ferne einen tollen Anblick. Die zahlreichen Bauwerke - mit Skulpturen und Reliefs verziert - ergeben in Kombination mit der steilen Felswand einen besonderen Ort.

Coronavirus: Diese Regeln gelten im Türkei-Urlaub

Generell besteht weiterhin eine Reisewarnung für die Türkei. Hiervon ausgenommen sind die Provinzen Aydin, Izmir und Muğla sowie Antalya, unter der Voraussetzung der strikten Einhaltung des von der türkischen Regierung verfügten umfassenden Tourismus- und Hygienekonzepts.

Dieses beinhaltet unter anderem eine verpflichtende PCR-Testung für alle Reisenden in der Türkei innerhalb von 48 Stunden vor Rückreise nach Deutschland. Die Kosten von etwa 15 Euro in einem zertifizierten Labor beziehungsweise 30 Euro am Flughafen müssen die Reisenden selbst tragen. Positiv Getestete müssen sich in der Türkei in Quarantäne bzw. in ärztliche Behandlung begeben.

