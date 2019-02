Urlaub in Deutschland: So günstig (und teuer) sind unsere Hallenbäder

Während des Urlaubs in Deutschland sollten Sie genau hinschauen: Die Preise für städtische Hallenbäder unterscheiden sich in Deutschland um bis zu 8,40 Euro.

Zu diesem Ergebnis kam eine Analyse des Last-Minute-Reiseanbieters 5vorFlug, der den jeweils günstigsten Hallenbad-Preis für eine Tageskarte in den 25 größten deutschen Städten ermittelt hat.

In Karlsruhe ist der Schwimmbadbesuch kostenlos

Ein Ausflug in das Hallenbad Grötzingen in Karlsruhe ist der Analyse zufolge kostenlos. Damit sichert sich das Bad den ersten Platz der Untersuchung. Augsburg und Mannheim teilen sich den zweiten Platz in der Untersuchung: In den beiden Städten werden 3,70 Euro für eine Tageskarte verlangt.

Den dritten Rang des Vergleichs sichern sich sieben deutsche Städte mit einem Eintrittspreis von 4 Euro. Dazu gehören Bonn, Dortmund, Duisburg, Essen, Leipzig, Münster und Wuppertal.

In Mönchengladbach ist der Besuch im Hallenbad am teuersten

Mönchengladbacher zahlen für einen Tag im Schwimmbad mit Abstand am meisten: 8,40 Euro kostet der Eintritt in eines der zwei von der Stadt betriebenen Hallenbädern, zu denen beispielsweise das Stadtbad Rheydt zählt. Damit liegt Mönchengladbach knapp 4 Euro über dem bundesweiten Durchschnitt von 4,46 Euro.

Am zweitteuersten ist der Freizeitspaß mit 6,20 Euro in Hamburg. Ähnlich teuer ist ein Besuch im Hallenbad in Berlin: Hier zahlen die Besucher 5,50 Euro pro Person.

Große Preisübersicht über deutsche Hallenbäder

Stadt Günstigstes Hallenbad Tageskarte in € Gesamtzahl der Hallenbäder Augsburg Spickelbad 3,7 4 Berlin Stadtbad Neukölln 5,5 36 Bielefeld AquaWede 4,8 4 Bochum Hallenbad Querenburg 4,5 5 Bonn Frankenbad 4,0 4 Bremen Westbad 4,8 8 Dortmund Nordbad 4,0 3 Dresden Nordbad 5,0 7 Duisburg Hallenbad Toeppersee 4,0 4 Düsseldorf Münster-Therme 4,6 8 Essen Grugabad 4,0 3 Frankfurt Textorbad 5,0 7 Mönchengladbach Stadtbad Rheydt 8,4 2 Hamburg St. Pauli 6,2 21 Hannover Stadionbad 4,5 4 Karlsruhe Hallenbad Grötzingen 0 6 Köln Chorweilerbad 4,6 11 Leipzig Schwimmhalle Nord 4,0 8 Mannheim Herschelbad 3,7 4 München Müller'sches Volksbad 4,8 10 Münster Hallenbad Mitte 4,0 6 Nürnberg Katzwangbad 4,7 4 Stuttgart Hallenbad Cannstatt 4,5 11 Wiesbaden Hallenbad Kostheim 4,2 3 Wuppertal Stadtbad Uellendahl 4,0 4

