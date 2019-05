USA: Auf diesen Urlaubsinseln dürfen Sie Cannabis konsumieren

Üblicherweise führt der Weg zum ungenierten Cannabis-Konsum in die Niederlande. Wem das allerdings bald zu langweilig wird, für den gibt es auch noch andere Urlaubsziele.

Einige Staaten in den USA haben in den letzten Jahren den Konsum von Cannabis legalisiert. Neben medizinischen Cannabis darf der Hanf dort auch zum Freizeitgebrauch erworben werden. Dazu gehören die Bundesstaaten Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Nevada und Kalifornien. Aber Vorsicht: Nur weil Cannabis auf diesen Staaten erlaubt ist, heißt es nicht, dass Sie dem Gras ungeniert in der Öffentlichkeit frönen dürfen. Diskretion ist hier angesagt. Gleiches gilt auch für einige Inselgruppen der USA.

Cannabis im Urlaub: Kanalinseln bei Kalifornien

Die Kanalinseln an der Südküste Kaliforniens sind als touristisches Gebiet kaum erschlossen. Deshalb haben Urlauber hier vom großen Trubel ihre Ruhe - und können genüsslich etwas Cannabis konsumieren, ohne mit Überraschungen rechnen zu müssen, wie das Online-Portal Hytiva berichtet. Das Gras kann vor Ort gekauft werden.

Aber natürlich ist das nicht alles, was die Inselgruppe ausmacht: Fünf der insgesamt acht Inseln bilden einen Nationalpark von 1.000 Quadratkilometern, der zur Hälfte aus Wasserfläche besteht. Diese können nur mit dem Flugzeug oder per Boot erreicht werden. Dafür werden Urlauber mit einer umfangreichen Flora und Fauna belohnt, zu der rund 150 Pflanzen und Tiere gehören, die nur auf den Kanalinseln zu finden sind. Zudem lässt sich auf den Inseln Surfen, Wandern und Wale beobachten.

Hier ist Gras erlaubt: Inselkette Aleuten bei Alaska

Weniger warm, aber dafür mindestens genauso sehenswert ist die Inselkette Aleuten am Südrand des nordpazifischen Beringmeers. Sie gehört zu den vergessenen Eilanden Alaskas. Neben legalisierten Cannabis-Konsum bieten die rund 150 Inseln einzigartige Erlebnisse: Vor allem die Hauptinsel Unalaska ist ein Paradies für Outdoor-Sportler. Bergwandern, Fischen und Kajakfahren sorgen für ausreichende Beschäftigung. Wer eher auf Sightseeing aus ist, der kann sich mit der russisch-orthodoxen "Cathedral of the Holy Ascension of Christ", die erste kreuzförmig gebaute Kirche in Amerika ansehen.

Die beste Reisezeit liegt hier zwischen Mai und September. Wem die Aleuten alleine nicht genug bieten, der kann die Inselkette auch innerhalb einer Kreuzfahrt ansteuern. So lassen sich mehrere Urlaubsziele miteinander verbinden.

Peaks Island im Bundesstaat Maine

Im Bundesland Maine ist der Konsum von Cannabis ebenfalls erlaubt - deshalb auch auf der kleinen Insel Peaks Island. Wie Reisende auf der offiziellen Hompage der Insel gewarnt werden, handelt es sich hier nicht um ein typisches Touristen-Eiland. Die Insel beherbergt beinahe 1.000 Bewohner und 2.000 Sommer-Urlauber, mit der die wenigen Quadratmeter schon gut gefüllt sind. Im Prinzip ist es ein weiterer Teil der Nachbarschaft der Stadt Portland.

Berühmtheit hat Peaks Island im 19. Jahrhundert erlangt, als die Insel aufgrund seiner Hotels, Theater und Freizeitparks ein beliebtes Reiseziel war. Zwar sind diese Tage lange vorbei, doch auf der Insel lassen sich immer noch tolle Ausblicke aufs Wasser, Kajakfahren und Spaziergänge genießen.

Cannabis in den USA: Entspannung pur auf Nantucket Island in Massachusetts

Wahrlich entspannend - nicht nur durch den Cannabis-Konsum - ist ein Urlaub auf Nantucket Island im Bundesstaat Massachusetts. Die 125 Quadratmeter große Insel liegt südlich von Cape Cod und lässt sich mit der Fähre erreichen.

Wer einfach nur gemütlich durch Boutiquen schlendern, etwas Sonne am Strand tanken und Leuchttürme besuchen möchte, ist hier genau richtig. Die kühle Brise ist ebenfalls eine gute Abwechslung zum typischen, heißen Strandurlaub.

Was Sie allgemein beim Cannabis-Konsum in den USA als deutscher Urlauber beachten müssen, erfahren Sie hier.