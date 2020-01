Verdutzte Blicke am Flughafen: Frau zieht bei Gepäckausgabe komplett blank

Kurioser Anblick

+ © dpa/Bodo Marks Eine Frau zog am Flughafen einige Blicke auf sich. (Symbolbild) © dpa/Bodo Marks

Diesen Anblick hat man auch nicht alle Tage: Am Flughafen in Miami schlenderte eine Frau ganz unbekümmert zur Kofferausgabe - und zwar so wie Gott sie schuf.