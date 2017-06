Wann ist ein abgenutzter Reisepass nicht mehr gültig?

Schlauer reisen

+ © Rolf Vennenbernd Personendaten, Passnummer und Lichtbild müssen bei einem Reisepass immer erkennbar sein. Ist der Pass ramponiert, kann im Einzelfall die Einreise verweigert werden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa © Rolf Vennenbernd

In der Regel ist ein deutscher Reisepass mehrere Jahre lang gültig. Ist er in dieser Zeit viel in Gebrauch, zeigen sich oft Abnutzungserscheinungen. Welche Konsequenzen kann das haben?