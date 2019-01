Wann Sie auf dem Kreuzfahrtschiff keine weiße Kleidung anziehen sollten

Auf einer Kreuzfahrt gibt es einiges zu beachten, was unerfahrene Passagiere nicht wissen. Dazu zählt auch das Tragen weißer Kleidung, das Sie unterlassen sollten.

Meist trägt der Kapitän eines Schiffes eine weiße Uniform und der Gedanke liegt nah, sich auf der Kreuzfahrt maritim zu kleiden. Doch von weißer Kleidung sollten Passagiere oftmals absehen.

Weiße Kleidung auf der Kreuzfahrt: Wann sie keine gute Idee ist

Gut gekleidet auf dem Kreuzfahrtschiff entlang spazieren, weißes Hemd, weiße Leinenhose - das klingt elegant und passend. Doch vor allem im hinteren Teil des Schiffes ist die Kleiderwahl in Form von weißer Segelmode oder dem weißen Sommerkleid keine wirklich gut Idee.

Denn an der hinteren Seite des Kreuzfahrtschiffes befindet sich meist der Schornstein. Aus ihm fliegen gern einmal Rußpartikel durch die Luft. Sind Sie dann zur falschen zeit am falschen Ort, ist die weiße Kleidung schnell ruiniert: Es bilden sich unschöne Flecken auf Kleidern, Hosen, Blusen und Hemden.

Auch wer sich mit einem weißen Bademantel auf den Weg zum Heck macht, um sich eine Runde zu sonnen, der sollte gewarnt sein: Auch hier werden die Rußpartikel das weiße, flauschige Material nicht verschonen.

Natürlich ist weiße Kleidung bedenkenlos zu tragen, wenn es etwa ins Restaurant oder zu einer Veranstaltung auf dem Boot geht. Nicht selten werden sogar "weiße Nächte" während der Kreuzfahrt veranstaltet. Sie können also problemlos etwas Weißes einpacken, wenn Sie in See stechen - wählen Sie die Garderobe jedoch eben mit Bedacht.

Gerade für Paare, die gerne auf der Kreuzfahrt heiraten möchten, ist dies ein wichtiger Hinweis. Welche Braut will schon in einem weißen Kleid feiern, das von Rußflecken benetzt ist?

Gibt es Kleidervorschriften auf dem Kreuzfahrtschiff?

Bezüglich der Kleidung auf einer Kreuzfahrt gilt generell: Sie benötigen keine Abendgarderobe, kein Ballkleid oder Frack. Sie sollten jedoch auch darauf verzichten, im Restaurant mit Flip-Flops, kurzen Hosen oder Unterhemden zu erscheinen.

Männer sollten zu langen Hosen, Poloshirt und einem leichten Pullover greifen, während Frauen mit Hosen und Tops oder aber einem Kleid eine gute Figur machen. Die Devise lautet: Sportlich schick, zu elegant muss es aber nicht sein. Und denken Sie an die Klimaanlage, die den Raum schon mal ordentlich runterkühlen kann.

sca