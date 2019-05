Warum Sie diese eine Sache auf der Kreuzfahrt niemals im Gepäck haben sollten

Beim Gepäck gehen die meisten nach der Devise vor: lieber zu viel, als zu wenig. Eine Sache sollten Sie aber auf der Kreuzfahrt jedoch definitiv zuhause lassen.

Die einen machen sich schon Wochen vor der Reise eine Checkliste fürs Gepäck, bei den anderen ist es eher eine spontane Aktion am Abend davor: Was viele gemeinsam haben, ist jedoch, dass oft viel zu viel mitgeschleppt wird - in der Annahme, dass bestimmte Dinge am Urlaubsstandort oder auf dem Kreuzfahrtschiff nicht erhältlich sind. Nun erklären aber Sprecher einiger Kreuzfahrtunternehmen, was definitiv zuhause bleiben kann.

Diese Sache brauchen Sie auf der Kreuzfahrt nicht einpacken

Und bei dieser Sache handelt es sich ganz einfach um Bücher. Nicht nur, dass sie zu viel wiegen - und viele Kreuzfahrtunternehmen Einschränkungen bezüglich des Gepäcks haben -, meist gibt es an Bord Bibliotheken, in denen Reisende sich Lesestoff holen können. Allerdings scheint das vielen Passagieren nicht bekannt zu sein, wie nun eine Sprecherin des Unternehmens Princess Cruises dem britischen Portal Express mitteilt: "Auf allen unseren Schiffen gibt es eine Bibliothek. Die Räume sind 24 Stunden am Tag zum Stöbern und Lesen geöffnet."

Die Bibliothek sei nämlich für viele Kreuzfahrt-Reisende eine willkommene Ruhezone, um sich vom Trubel an Bord zurückzuziehen.

Das lassen sich Kreuzfahrtunternehmen für ihre Bibliotheken einfallen

Das Kreuzfahrtunternehmen Carnival setzt dem laut einem Sprecher sogar noch eins drauf: Auf neueren Schiffen des Unternehmens gäbe es sogar eine Bibliotheks-Bar, an der sich Passagiere an einem Wein-Spender selbst bedienen können. Zusätzlich verfüge die Bibliothek über einen Außenbereich mit Sitzgelegenheiten, die die Reisenden gerne nutzen würden.

Wer trotzdem eigene Bücher dabei haben möchte, sollte dies am besten mit einem E-Reader tun. Mit ihm sparen Passagiere sich Gewicht und Platz im Gepäck.

