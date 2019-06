Kreuzfahrt-Passagier mit kurioser Beschwerde: "Wenn das Schiff sinkt..."

Passagiere haben auf Kreuzfahrt manchmal so ihre ganz eigenen Dinge zu beanstanden.

Eine Kreuzfahrt sollte entspannter Urlaub voller einmaliger Erlebnisse sein. Doch manchen Passagieren scheint das nicht genug zu sein. Die absurdesten Beschwerden.

Kreuzfahrten beeindrucken durch die hohe See, schillernde Abendveranstaltungen, kulturelle Vielfalt an unterschiedlichen Häfen weltweit und eine Fülle an Unterhaltung und Freizeitprogramm. Hinzu kommen reichhaltige Buffets und luxuriöse Kabinen. Eigentlich kein Grund für Beschwerden von Passagieren.

Es sei denn natürlich, es läuft doch mal etwas schief. Dann sind berechtigte Beschwerden bei der Crew richtig aufgehoben. Diese nimmt Anmerkungen und Fragen gerne entgegen. Doch hier kann es passieren, dass manch ein Passagier seine ganz eigenen Fragen zum Besten gibt.

Kreuzfahrt-Passagier mit absurder Beschwerde

Joshua Kinser, ehemaliger Mitarbeiter eines Kreuzfahrtschiffs, traf während seiner Zeit auf dem Schiff viele Gäste - und ein paar, die bizarre Beschwerden äußerten. In seinem Buch "Chronicles of a Cruise Ship Member" beschrieb er, dass die Besatzung "eine hohe Toleranz für Seekrankheit und die dummen Fragen der Passagiere haben muss“", wie das Portal Express berichtet.

Er zitiert in dem Buch die seltsamste Frage, die ihm jemals während einer Kreuzfahrt gestellt wurde: "Wenn das Schiff sinkt, gibt es dann eine Eismaschine auf dem Rettungsboot?" Der Passagier, der die Frage äußerte, schien mehr über derartigen Luxus als um sein Leben besorgt zu sein.

