Wenn Sie auf Weltreise gehen, zahlt diese Kreuzfahrt-Linie 2.300 Euro pro Woche

Lust auf eine Weltreise im Sommer 2019 - und dann auch noch Geld dafür kassieren? Klingt zu schön, um wahr zu sein? Eine Kreuzfahrtlinie bietet genau dies an.

Eine Reise um die ganze Welt, von der Karibik nach Japan bis zu den Gletschern Alaskas, und das alles gegen Bezahlung. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist Ihre Erlebnisse rund um die Welt in den sozialen Netzwerken festzuhalten.

Dieses Stellenangebot des Kreuzfahrt-Unternehmens Royal Caribbean ist Anfang Februar bei Instagram veröffentlicht worden und seitdem rund 104.000 Mal aufgerufen worden. Wer Interesse hat, der sollte also schnell sein - jedoch gibt es dabei einen Haken: Bewerber müssen über eine britische oder irische Staatsangehörigkeit verfügen.

Weltreise gegen Bezahlung: Royal Caribbean zahlt 2.300 Euro pro Woche

Unter dem Hashtag #ShoreExplore, was auf Deutsch so viel heißt wie Küste erkunden, sucht das Kreuzfahrt-Unternehmen Royal Caribbean derzeit Menschen, die für sie auf Weltreise gehen, ihre Erlebnisse in Fotos und Videos festhalten und diese in den sozialen Netzwerken, vor allem auf Instagram, mit der Welt teilen.

Drei Wochen im Sommer soll das Ganze dauern. In dieser Zeit sollen die Auserwählten die Landausflüge der Kreuzfahrtlinie testen. Dafür erhalten Kandidaten 2.000 britische Pfund, also umgerechnet knapp 2.300 Euro pro Woche, dass sie auf einem Kreuzfahrtschiff durch die Welt fahren. Royal Caribbean sucht nach einem "Adrenalin-Junkie", der einzigartige Fähigkeiten hat, einen Moment festzuhalten und eine Geschichte in einem einfachen Social-Media-Beitrag zu erzählen.

Kreuzfahrt-Test der Royal Caribbean: Um diese Destinationen geht es

Bereist werden in den drei Wochen die Gletscher von Alaska, Osaka in Japan, es geht zum Wildwasser-Rafting in die norwegischen Fjorde, weiter nach Dubai, bis der oder die Auserwählte schließlich eine neue Privatinsel von Royal Caribbean in der Karibik testen darf, die erst im Mai eröffnet wird.

Das brauchen Sie als Kreuzfahrt-Tester der Royal Caribbean

Durch die Aktion will das Kreuzfahrt-Unternehmen eine jüngere Zielgruppe erreichen und für Kreuzfahrten begeistern. Menschen, die Interesse daran haben, sich für die Weltreise zu bewerben, sollten folgende Anforderungen erfüllen:

Sie sind mindestens 21 Jahre alt.

Sie sind britischer oder irischer Staatsbürger.

Sie verfügen über einen gültigen Reisepass.

Sie stellen sich darauf ein, zwischen Mai und August 2019 drei bis vier Wochen lang zu reisen.

Ihre Bewerbung geht bis zum 1. März 2019 bei Royal Caribbean ein.

