Wir schicken Sie in eine kurze Auszeit!

Eine kurze Auszeit vom Alltag kann jeder gut gebrauchen! Daher schicken wir Sie diese Woche in Ihre kleine Auszeit nach Rostock, Donaueschingen oder in Ihr eigenes Chalet in Österreich. Rufen Sie von Samstag, 03.06., bis Freitag, 09.06., 23:59 Uhr, an und gewinnen Sie!

Luxuriöse Verwöhnmomente zu zweit: Wellness-Auszeit im neuen Öschberghof in Donaueschingen gewinnen

Hier glitzert die Donauquelle, dort leuchtet die Fassade des neuen Öschberghofs: Unweit der Residenzstadt Donaueschingen, findet man eines der spannendsten neu (um-)gebauten Hotels des Jahres, das im Oktober seine Tore öffnet.

Ein Erlebnis ist schon das Entrée des Vier-Sterne superior-Hauses, in das rund 55 Millionen Euro investiert werden: Überzogen mit gefalztem Metall scheint das Resort mit einer Gesamtfläche von 245 Hektar mitten in der sanften, offenen Landschaft zu schweben und reflektiert dabei raffiniert Sonne und Licht. Bodentiefe Verglasungen und Lochblechvorhänge lassen das Grün nach drinnen und machen Lust aufs Golfen, denn der Golfplatz liegt direkt vor der Tür. Zudem lädt das neue ÖSCH SPA auf über 5000 Quadratmetern zu ganzheitlichen Wellness-Erlebnissen ein.

www.oeschberghof.com

+ Für ein luxuriöses Urlaubserlebnis in neuen Dimensionen mit höchstem Anspruch an modernes Design und Gastlichkeit: Entdecken Sie als einer der ersten Gäste den neuen Öschberghof. Wir verlosen das Arrangement „Auszeit zu zweit“. © Öschberghof

Auszeit zu zweit im neuen Öschberghof – Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen im neuen Deluxe-Zimmer mit Verwöhn-Menüs, Wellness-Treatment und vielen weiteren Überraschungen. Tel. 0 13 78 / 80 66 75 – Stichwort: „Öschberghof“





Almrausch am Speikkogel: Urlaub im Feriendorf Koralpe zu gewinnen

Die Koralpe ist eine Bergheimat für alle, die liebliche Höhenzüge mit grünen Gipfeln schätzen. Im heimeligen Feriendorf Koralpe kann man sich wie zu Hause fühlen. Auf der einen Seite das Lavanttal, das wegen der reizvollen Landschaft und des milden Klimas auch als Paradies Kärntens bezeichnet wird. Auf der anderen Bergseite das Weststeirische Hügelland, das für seinen Weinbau berühmt ist. Dazwischen liegt die malerische Mittelgebirgslandschaft der Koralpe, die bis in etwa 2000 Meter Höhe reicht. Die Chalets des Feriendorfs sind in Holzbauweise errichtet. Auf 90 bis 190 Quadratmeter finden bis zu acht Personen Platz, es gibt zwei bis drei Schlafzimmer und in einigen Chalets eine Finnische Sauna. Nur ein kurzes Stück entfernt liegt das Restaurant mit Café, Bistro und Minishop. Von dort wird auf Wunsch auch das tägliche Frühstücksgebäck zum Chalet geliefert.

www.feriendorfkoralpe.at

www.alps-residence.com

+ Wandern, Radfahren und die Natur der Berge genießen: Dafür ist das Feriendorf Koralpe die ideale Adresse. Wir verlosen fünf Übernachtungen für sechs Personen in einem Chalet mit Sauna. © Alps Residence

Koralpe: Fünf Nächte für sechs Personen im Chalet mit Sauna Mit der Familie oder Freunden: Genießen Sie den Almrausch im Feriendorf Koralpe. Wir verlosen fünf Nächte für sechs Personen im Chalet TYP Koralpe mit Sauna inklusive Nebenkosten. Tel. 0 13 78 / 80 66 74 – Stichwort: „Almrausch“





Das süße Leben in Rostock genießen: Einen traumhaften Aufenthalt im Trihotel am Schweizer Wald gewinnen

Großstädtisches Flair und Kultur, hanseatische Architektur, Shopping und kulinarische Genüsse, das Meer und traumhafte Strände – all das lässt sich in einem Urlaub in Rostock wunderbar miteinander verbinden.

Zum Wohnen ist das Trihotel ein feiner Platz.Das außergewöhnliche Privathotel liegt am Schweizer Wald, eines der schönsten Erholungsgebiete der Region. Außergewöhnlich ist das Trihotel aus mehreren Gründen: Gekocht wird in einer Kultur- und Showküche, gespeist im Erlebnisrestaurant „5 Elemente“ und der Hotelier Benjamin Weiß lässt in der Bar- und Kleinkunstbühne des Hauses die Gitarren glühen.

1800 Quadratmeter ist die Wellnessoase Aqua im Trihotel am Schweizer Wald groß. Das Panoramaschwimmbad lädt auch abends zum Schwimmen im Schein von über 100 Kerzenlichtern ein. In der exklusiven Saunalandschaft steht die gesunde Entspannung an erster Stelle. Die romantischen Bäder verführen zu kuscheligen Stunden zu zweit.

www.trihotel-rostock.de

+ Was gehört zu einem perfekten Sommertag? Eine lauschige Terrasse, gute Getränke, ein Eis – und das alles an einem wunderschönen Ort, der zum Relaxen einlädt. © TRIHOTEL am Schweizer Wald

La Dolce Vita in Rostock – wir verlosen das Arrangement „La Dolce Vita“ für zwei Personen mit vier Übernachtungen, Cäsarbad zu zweit, Feinschmecker-Menüs und vielen weiteren Sonderleistungen im Trihotel am Schweizer Wald in Rostock. Tel. 0 13 78 / 80 66 76 – Stichwort: „Rostock“

Die Glückstelefone sind vom 3. bis 9. Juni freigeschaltet.

Kostenhinweis: Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent, die Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht bar auszahlbar oder übertragbar, Reisetermine nach Verfügbarkeit in Absprache mit dem Hotel. An- und Abreisekosten gehen zulasten der Gewinner.

