Ein Wochenende über den Dächern Wiens mit einzigartiger Gewinn-Chance!

HNA und Secret Escapes verlosen einen Aufenthalt im stilvollen und modernen Ruby Marie Hotel mitten im kreativen Herzen Wiens für 2 Nächte und 2 Personen, inklusive Frühstück.

Zusätzlich gibt es eine „GLOSSYBOX loves BABOR-Special-Editions“ Box für Sie & eine MEN Box für Ihn, sowie ein Jahresabo der GLOSSYBOX zu gewinnen. Jetzt hier am Gewinnspiel teilnehmen und die Kombination des Jahres für unvergessliche Stunden im edlen Wien im Wert von mehr als 575 € gewinnen.

Sie zählt zu den schönsten Städten der Welt und überzeugt mit kulturellen und kulinarischen Highlights. Die Sprache ist von Österreichs zauberhafter Hauptstadt Wien. Ein Städtetrip in die wunderschöne Metropole bedeutet das Erlebnis einer Mischung aus historischem Charme und moderner Eleganz und verspricht Kunst, Kultur und kulinarische Genüsse. Hier, mitten im kreativen Herzen Wiens gelegen, findet sich das stilvoll gestaltete Ruby Marie Hotel, in dem Sie während Ihres Trips untergebracht sind.

Dank der zentralen Lage des Hotels im siebten Bezirk, direkt an der Mariahilfer Straße, Wiens bekannter Einkaufsstraße, haben Sie den optimalen Ausgangspunkt für Erkundungstouren und ereignisreiche Stunden in der Kaiserstadt. Der hoteleigene City-Guide hilft Ihnen mit handkuratierten Tipps zum Wiener Musik-, Kultur- und Gastro-Leben in der Vielzahl von Angeboten nicht den Überblick zu verlieren.

Nach aufregenden Stunden inmitten der österreichischen Metropole erwartet Sie das Ruby Marie Hotel. Herzstück des Hotels ist die Ruby Marie Bar, wo Sie rund um die Uhr eine Auswahl an italienischen Antipasti und Snacks, kreative Drinks und handverlesene Weine genießen können. Die angrenzende idyllische Dachterrasse bietet dabei einen traumhaften Blick über die ganze Stadt. Starten Sie hier bei einem energiegeladenen Bio-Frühstück im Freien in den neuen Tag und tanken Sie dabei neue Kraft. Oder entspannen Sie auf der Terrasse bei einem Kaffee oder Cocktail am Abend und stoßen auf eindrucksvolle Sonnenuntergänge an.

Zudem überzeugt das Ruby Marie Hotel mit weiteren Extras, die Ihren Aufenthalt in der Hauptstadt versüßen und unvergesslich machen. So finden Sie im hauseigenen Yoga Space genau den richtigen Ort zum Entspannen – die regelmäßigen Yoga Kurse sind für Hausgäste kostenfrei. Die exklusive Movie Lounge lädt täglich ab 18 Uhr in bequemen Ledersitzen zu klassischen und unentdeckten Filmklassikern ein. Oder leihen Sie sich am Empfang eine E-Gitarre. Diese lediglich noch in den auf jedem Zimmer vorhandenen Marshall-Amp einstecken und schon können Sie loslegen!

Außerdem hat die Gewinnerin oder der Gewinner das Glück, eine der luxuriösen „GLOSSYBOX loves BABOR“-Special-Editions und die begehrte MEN-Box voller pflegender Essentials für den Mann zu ergattern. Zusätzlich erhalten Sie ein 12-Monats-Abo der Beauty-Box – für Ihr persönliches, monatliches Beauty-Highlight!

Fünf hochwertige Kosmetik- und Pflegeprodukte liebevoll in einer edlen Box verpackt werden jeden Monat zu Ihnen nach Hause geliefert und verwöhnen Sie ein ganzes Jahr lang!

Nehmen Sie jetzt teil und gewinnen Sie doppelt!

Bei uns ist jeder ein Gewinner:

Nach der Anmeldung zum Gewinnspiel erhalten Sie außerdem per Email eine kostenlose Einladung zu Secret Escapes. Die Reiseexperten liefern Ihnen regelmäßig neue Traumreisen zu traumhaft günstigen Preisen. Finden Sie mit Secret Escapes Ihre persönliche Reiseinspiration, sparen Sie bis zu 60% und fühlen Sie sich jede Woche wie ein Gewinner! Damit Sie kein Angebot mehr verpassen, erhalten Sie regelmäßige Inspiration per Email.