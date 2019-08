Die zehn schlimmsten Resorts für Lebensmittelvergiftungen - beliebte Urlaubsorte vorne dabei

Eine neue Studie hat die Urlaubsorte ausgewertet, an denen es in den letzten Jahren am häufigsten zu Lebensmittelvergiftungen kam.

Wer seinen nächsten Urlaub buchen will, der sollte nun erstmal genau wissen, wo er besser nicht hinreisen sollte - wenn er nämlich einer schmerzhaften Lebensmittelvergiftung entgehen will.

Lebensmittelvergiftungen im Urlaub: Beliebte Urlaubsorte besonders betroffen

Eine Studie des Unternehmens "Sick Holiday" gemeinsam mit dem Nahrungsmittelunternehmen YorkTest hat dazu Fälle von Lebensmittelvergiftungen ausgewertet, die seit dem Jahr 2017 in beliebten Urlaubsorten in Hotels gemeldet wurden. Ganz oben steht dabei Hurghada am roten Meer in Ägypten auf der Liste. Allein dort wurden in den vergangenen Jahren 380 Fälle bekannt, bei denen Touristen an einer Lebensmittelvergiftung erkrankt waren.

Auf Platz 2 landete in der Auswertung Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Dort wurden 211 Fälle gemeldet. Ein weiterer Urlaubsort mit einer hohen Anzahl an Lebensmittelvergiftungen bei Touristen war laut der Studie die Küste der Riviera Maya auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. 2017 und 2018 wurden dort 182 Krankheitsfälle registriert. Im gleichen Zeitraum wurden 108 Vorfälle für Antalya in der Türkei, 95 für das mexikanische Cancun, 84 für Boa Vista auf Kap Verde und 83 für Marrakesch in Marokko gemeldet.

Fälle von Lebensmittelvergiftungen in Urlaubsorten laut Experten "beunruhigend"

Richard Conroy von Sick Holiday laut einem Bericht vom Portal Dailymail: "Das Ausmaß an Urlaubskrankheiten, die in bestimmten Orten vorkommen, ist sehr beunruhigend. Seit zwei Jahren haben wir mehr als jeden zweiten Tag eine Beschwerde über Hurghada erhalten, eine große Zahl für ein so kleines Resort." Die wissenschaftliche Direktorin von YorkTest, Dr. Gill Hart, warnte Touristen, in Hochrisikogebieten besonders wachsam zu sein, da Fälle von Lebensmittelvergiftungen Nebenwirkungen haben können, die nach Abklingen der Ersterkrankung anhalten können.

An Lebensmittelvergiftungen sterben jährlich 420.000 Menschen weltweit, rund 600 Millionen Menschen pro Jahr erkranken daran. Zu dem Komplex zählen Salmonellen, postinfektive Reizdarmsyndrome oder E.coli Bakterien. Laut dem Tropeninstitut sollten Sie vor allem folgende Lebensmittel in Urlaubsorten meiden, bei denen Sie um die Hygiene besorgt sind:

Austern und andere rohe Meeresfrüchte

roher Fisch

rohes Fleisch

Salate und rohes Gemüse

Obstsalat

Eis - sowohl Speiseeis als auch Eiswürfel

kalte Buffets

länger warmgehaltene Speisen

Leitungswasser

nicht pasteurisierte Milch

Tiefkühlprodukte, da die Kühlkette oft unterbrochen wird

