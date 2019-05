Alles fit am Muttertag: 160 Teilnehmer bei 06:30-Spezial auf Kasseler Friedrichsplatz

160 Teilnehmer sorgten beim 06:30-Spezial der HNA am Muttertag für gute Stimmung und trainierten ihre Muskeln auf dem Friedrichsplatz.

Am Ende gab es Rosen für die Mütter und Müsliriegel für alle Sportler. Die hatten sich 160 Teilnehmer, die um 9.30 Uhr zum Spezial von 06:30, der Fitnessaktion unserer Zeitung, zum Friedrichsplatz gekommen waren, redlich verdient. Sie hatten ja über eine Stunde anspruchsvolles Training hinter sich, das keinen Muskel schonte.

Es war die zweite Veranstaltung des Jahres in Zusammenarbeit mit den Citykaufleuten, für die Kaufhofchef Stephan Engel mit Blumen gekommen war – und die hielt neue Gesichter parat, aber längst nicht nur das. Ein Aufwärmprogramm wie dieses hat es in vier Jahren 06:30 jedenfalls noch nicht gegeben. Verantwortlich dafür war Thomas Hof. Der Theaterpädagoge vom Staatstheater verlangte seinem Publikum alles ab. Da wurde sich geschüttelt und der Körperklaus geweckt. Es wurde sich aufgeplustert und verrenkt, wurden Grimassen gezogen und die Stimmbänder gedehnt. „Machen Sie sich ruhig zum Klops“, spornte Hof an. Die kamen aus dem Lachen nicht heraus, blieben trotzdem stets in Bewegung und ließen am Ende sogar einen imaginären Schneeball an sich runterrollen.

Das verlangte nach Wiederholung – und war die ideale Vorbereitung für das, was noch kam. Einmal mehr trieb Trainer Christoph Klein vom KSV Baunatal die Gruppe durch die anspruchsvollen Übungen des Programms von 06:30. Spätestens als die acht Durchgänge Burpees absolviert waren, spürte niemand mehr den kühlen Wind, der über den Platz vor dem Fridericianum fegte. Klein übernahm für eventuelle Muskelkater aber keine Verantwortung. Denn: „Heute ist Muttertag. Meine Frau hat das Programm zusammengestellt.“

+ Der Spaß trainiert mit: Das Spezial von 06:30 fand auf dem Kasseler Friedrichsplatz statt. © Dieter Schachtschneider

Im dritten Teil des Programms gab dann der Kasseler Yogalehrer Timo Wilmesmeier seine Premiere. Der 32-Jährige wird beim dritten Yogasommer ab dem 16. Juni dabei sein. Die Menge an Teilnehmern beeindruckte ihn ebensowenig wie die technischen Probleme mit dem Headset. Souverän und mit ruhiger Stimme führte er durch Variationen von Sonnengruß und Krieger – und weckte so Vorfreude auf den Sommer mit Yoga unter freiem Himmel.