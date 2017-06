117. US Open: Golfprofi Kaymer spielt Par-Runde zum Auftakt

Zweites Major des Jahres

Erin Hills (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist mit einer Par-Runde in die 117. US Open gestartet. Der 32-Jährige aus Mettmann benötigte zum Auftakt des zweiten Major des Jahres in Erin Hills 72 Schläge.