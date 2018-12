2:3 in Nienhagen kostet die Spitze

TG Münden vom Platz an der Sonne verdrängt

+ © Per Schröter Holte mit der TG einen Punkt in Nienhagen: Paulina Franke (hinten). © Per Schröter

Hann. Münden. Am neunten Spieltag der Frauenvolleyball-Oberliga musste Aufsteiger TG Münden die Tabellenführung an den ASC Göttingen abgeben. Die TG unterlag beim Titel-Mitfavoriten SV Nienhagen in der Nähe von Celle mit 2:3 (13:25, 16:25, 25:23, 25:19, 12:15).