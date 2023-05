Sportstudio-Aus für Dunja Hayali: „Es fällt mir nicht leicht“

Von: Jannek Ringen

Nach 41 Auftritten im Sportstudio verabschiedet sich Dunja Hayali. Die Moderatorin möchte sich auf andere Formate konzentrieren.

Mainz – Seit August 2018 war Dunja Hayali Mitglied im Moderatoren-Team des „Aktuellen Sportstudio“. Nun hat die TV-Moderatorin das Aus bei der TV-Sendung bestätigt. Diese wird indessen weiterhin im Wechsel von Jochen Breyer, Sven Voss und Katrin Müller-Hohenstein moderiert.

Dunja Hayali Geboren: 6. Juni 1974 (Alter 48 Jahre) Beruf: Journalistin und Fernsehmoderatorin

Abschied von Hayali nach 41 Sendungen

Im August 2018 moderierte Hayali zum ersten Mal die Sportsendung und gehört seitdem zum Moderationsteam. Kommenden Samstag wird die Moderatorin das Format ein letztes Mal moderieren. Ihr 41. Auftritt wird dementsprechend auch ihr letzter sein.

Das Aus verkündete die 48-Jährige selbst via Instagram. „Nach 41 Sendungen sage ich „tschüss“ und werde mich voll und ganz aufs „moma“ und aufs „heute journal“ konzentrieren“, erklärte die sportbegeisterte Moderatorin auf Social Media. Am Donnerstag bestätigte das ZDF das Aus.

Dunja Hayali als Moderatorin des aktuellen Sportstudios © IMAGO / Martin Hoffmann

Hayali bleibt dem ZDF erhalten

Wie sie schon in ihrem Abschieds-Post ankündigte, bleibt Hayali dem ZDF weiterhin erhalten. Sie möchte sich mehr auf das „ZDF-Morgenmagazin“ fokussieren, wo sie seit 2007 ein fester Bestandteil ist. Außerdem wird sie weiterhin das „heute journal“ moderieren.

Nachdem sie ihr Studium an der Sporthochschule in Köln abgeschlossen hatte, arbeitete sie neun Jahre lang in der Sportmoderation der Deutschen Welle. 2007 folgte dann der Wechsel zum ZDF, wo sie bis dato die unterschiedlichsten Formate moderierte.

Drei Sendungen sind eine zu viel

In dem Instagram-Post gab Hayali einen Einblick in ihre Gefühlswelt. „Aber drei Sendungen sind - aus unterschiedlichen Gründen - eine zu viel, jedenfalls für mich“, erklärte die Moderatorin das Aus. „Ich bin dankbar, für diese interessante, abwechslungsreiche, herausfordernde, und vor allen Dingen bereichernde Zeit“, hieß es weiter.

Auch für die Crew des Sportstudios hatte sie nur positive Worte. „Ein Abschied. Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten 5 Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen“, blickte sie wehmütig zurück. Zum Schluss bedankte sie sich noch beim gesamten Team. (jari)