ACT verliert auch in Frankfurt

Basketball am Wochenende

Die Basketball-Herren der ACT Kassel haben in der Oberliga am dritten Spieltag die dritte Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Hüseyin Eser hatte bei der TS Frankfurt-Griesheim mit 78:92 (35:54) das Nachsehen.

Oberliga

TS Frankfurt-Griesheim - ACT Kassel 92:78 (54:35).Die Partie begann gut für die Kasseler, die auf ihre erfahrenen großen Leute Pablo Tayebi, Eugen Haas und Dario Crnalic verzichten mussten. Vorne punkteten sie, hinten lieferten die ACTer einen soliden Job ab. Nach einem 14:14-Zwischenstand in der sechsten Minute kam eine ganz schwache Phase der Eser-Truppe: Die Gastgeber schafften einen 16:2-Lauf zur 30:16-Führung. „Man hat uns die fehlende Erfahrung unter dem Korb angemerkt und im zweiten Viertel hat uns auch das Abschlussglück gefehlt“, sagt der Coach.

Der 14-Punkte-Rückstand nach dem ersten Spielabschnitt wurde größer, in der 15. Minute lagen die Nordhessen mit 25:46 im Hintertreffen. Florian Höhlschen sorgte dann mit zehn Zählern in den letzten drei Minuten der ersten Hälfte dafür, dass die Kasseler zur Pause nur mit 19 Punkten zurücklagen. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die ACTer. Sie zeigten mehr Kampfgeist, bessere Reboundarbeit und eine intensivere Defensive. So wirklich heran kamen die Gäste aber dennoch nicht mehr, weil die Frankfurter immer wieder von jenseits der Dreierlinie trafen.

ACT: Höhlschen (26), Wiebe (15), Toth (8), Schuster (8), Michelis (6), Meyer (4), Eckardt (4), Batista (4), Englmann (2).

Landesliga

ACT Kassel II - RSV Heskem 59:47 (26:32). Die ACT-Mannschaft von Trainer Jonny-Klink verschlief einmal mehr den Start. Vor allem die Dreier verteidigten die Kasseler schlecht. So ging das erste Viertel mit 18:8 an Heskem. Ab dem zweiten Spielabschnitt verteidigten die Gastgeber besser, kassierten jetzt das gesamte Spiel über keinen Treffer mehr jenseits der Drei-Punkte-Linie und auch im Angriff lief das ACT-Spiel besser. Die endgültige Wende gelang nach der Pause. Die Kasseler schafften einen Ballgewinn nach dem anderen, konnten so immer wieder leichte Punkte erzielen und verteidigten jetzt so gut, dass Heskem im dritten Viertel nur vier Punkte erzielen konnte. Hannes Neubacher (21) und Julian Gabold (14) trafen am besten bei der ACT.

ACT Kassel III – TV Wetzlar 71:66 (35:30).Die Gastgeber traten nur zu siebt an und mussten kraftsparend agieren. Am Ende des ersten Viertels setzte sich das Team um ACT-Spielertrainer Jonny Klink mit fünf Punkten ab und verteidigte diese Führung bis zur Pause. Im dritten Viertel gelang den Kasselern ein 8:0-Lauf zur 43:30-Führung. Danach wurden die ACTer etwas nachlässig und Wetzlar kam noch einmal auf 67:62 heran. Lucas Jähn, mit 19 Punkten Topscorer neben Stude (29), machten dann aber mit vier verwandelten Freiwürfen in den letzten 40 Sekunden alles klar. (zgk)