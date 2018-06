Alessia Möller nicht zu stoppen

Bad Sooden-Allendorf. Bei der Nordhessischen Meisterschaft der U14 in Bad Sooden-Allendorf überzeugen vor allem die Mädchen aus dem Kreis Kassel - allen voran Alessia Möller.

Die Mädchen holten die Kastanien aus dem Feuer für den Nachwuchs des Kreises Kassel bei der Nordhessischen Jugend-Meisterschaft der Leichtathleten U 14 im Eilsestadion in Bad Sooden-Allendorf. In 10,15 Sekunden flitzte Alessia Möller (LAV Kassel) am elegantesten über 60 Meter Hürden der W 13 und schob sich mit dieser Zeit in Hessen an die fünfte Position. Mehr noch verblüfft die vielseitige Goethe-Schülerin mit einer Steigerung im Hochsprung auf 1,55 m und hat hier im HLV lediglich Carmen Nowicka (ASC Damstadt/1,57 m) vor sich.

Da will Masha-Sol Gelitz (GSV Eintracht Baunatal) in der W 12 auch hinkommen und ist hierzu als Zweite in 10,34 Sekunden über 75 Meter, vor allem aber als Erste in 10,78 Sekunden über 60 Meter Hürden, auf dem besten Weg. Mia Becker (LG Vellmar) zählt über 800 Meter der W 12 zu den Top-Zehn auf Bundesebene und traf an der Werra als Zweite trotz einer Steigerung auf 2:31,24 Minuten mit Ilena Freitas (ESV Jahn Treysa/2:27,49) auf ein noch stärkeres Mädchen. Mit großem Interesse werden die Fachleute den Weg und die Entwicklung dieser Talente verfolgen.

Über 800 Meter der Jungen ist Tim Grund (LAV Kassel) als Zweiter der M 12 in 2:39,15 Minuten ein Fingerzeig für die Zukunft. Er hat mit 5000-Meter-Ass Oliver Grund ebenso einen vormaligen Landesmeister zum Papa wie Hochspringer Mika Khadr (KSV Baunatal/M 12/1,45 m), dessen Vater Michael ein 7112-Punkte-Zehnkämpfer war.

Mit jeweils dritten Positionen unter der jungen nordhessischen Elite machten Peer Ried (LAV Kassel) über 75 Meter (10,89 s) und im Hochsprung (1,36 m) der M 12 sowie Mira Johanna Müller (KSV Baunatal/W 12/10,77 s) über 75 Meter und Theresa Roß (SSC Vellmar/W 12/1,28 m) im Hochsprung auf sich aufmerksam. (zct)