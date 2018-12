Deutschlands Nummer eins gibt Zusage für ATP-Turnier in München

Wenn im Frühjahr 2019 in München das ATP-Turnier stattfindet, wird auch der derzeit beste deutsche Tennisspieler vor Ort sein. Alexander Zverev bestätigte seine Teilnahme.

ATP-Champion Alexander Zverev wird im kommenden Jahr erneut beim Turnier in München (29. April bis 5. Mai) an den Start gehen. "Es ist immer großartig, in Deutschland zu spielen, und ich bin froh, nach München zurückzukehren", ließ der Turniersieger von 2017 und 2018 am Donnerstag ausrichten.

ATP-Turnier München 2019: Zverev derzeit in Australien

Der 21-Jährige belegt derzeit in der ATP-Weltrangliste den vierten Platz, hinter Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer.

Der in Hamburg geborene Alexander Zverev bereitet sich derzeit in Perth auf den Hopman Cup vor, bei dem er erneut an der Seite von Wimbledonsiegerin Angelique Kerber antritt. Am Sonntag treffen die beiden deutschen Vertreter in ihrem ersten Gruppenspiel auf die Auswahl von Spanien.

SID