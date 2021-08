Zverev - Chatschanow: Olympia-Finale JETZT im Live-Ticker - „Da gibt‘s ein Problem“

Finale um Gold

Alexander Zverev trifft heute bei den Olympischen Spielen im Finale des Tennisturniers auf den Russen Karen Chatschanow. Das Spiel im Live-Ticker.

1. Satz 2. Satz Alexander Zverev Karen Chatschanow

09:40: Das Damen-Doppel ist Aus. Gold für die Tschechinnen Kateřina Siniaková und Barbora Krejčíková. Zverevs Finale steht nun nichts mehr im Weg, es kann jeden Moment losgehen im Ariake Tennis Park in Tokio. „Es wird ein großer Tag werden“, sagt sein Bruder Mischa bei Eurosport.

Zverev - Chatschanow: So verfolgen Sie das Olympia Tennis-Finale im TV und Livestream

Update vom 1. August, 9.33 Uhr: Das Tennis-Finale bei Olympia 2021 wird im Free-TV auf ZDF übertragen. Zudem zeigt der Free-TV-Sender Eurosport1 Zverevs Finale. Im Livestream ist die Partie in den Mediatheken von ARD und ZDF zu sehen, dazu auch im Free-Bereich von Joyn. Mit einem DAZN-Abo hat man Zugriff auf das Programm von Eurosport1.

Update vom 1. August, 9.10 Uhr: Aktuell läuft im Ariake Tennis Park noch das Doppel-Finale der Frauen. Die Tschechinen Kateřina Siniaková und Barbora Krejčíková spielen gegen die Schweizerinnen Viktorija Golubic und Belinda Bencic um Gold. Der erste Satz ging an das Duo aus Tschechien, das sich auch im zweiten Satz dominant zeigt.

Tennis: Zverev trifft im Olympia-Finale auf Chatschanow - „Jetzt hol Gold nach Hause“

Erstmeldung: Tokio - Alexander Zverev* will sich in die Tennis-Geschichtsbücher eintragen. Die deutsche Nummer eins trifft am Sonntag, 1. August ab ca. 9.30 Uhr MEZ, im Finale des Tennisturniers der Olympischen Spiele* auf Karen Chatschanow. Der 24-jährige Zverev gilt als klarer Favorit gegen den Russen und wäre bei einem Erfolg der erste deutsche Einzel-Olympiasieger im Tennis.

Im Halbfinale hatte Zverev den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic sensationell mit 1:6, 6:3 und 6:1 besiegt* und damit als erster deutscher Tennisspieler im Herren-Einzel seit Tommy Haas vor 21 Jahren das Olympia-Finale erreicht. Tennis-Ikone Boris Becker würdigte Zverev als „Teufelskerl". „Nur da gibt's ein Problem: Du musst noch ein Spiel spielen. Silber hast du sicher, jetzt hol Gold für Deutschland nach Hause", sagte Becker bei Eurosport. (jo)