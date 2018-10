Böse Klatsche für Zverev: Deutsche Nummer eins verpasst Finaleinzug deutlich 

Das hatte sich Alexander Zverev auch anders gedacht. Gegen Novak Djokovic setzte es im Halbfinale von Shanghai eine deutliche Klatsche.

Shanghai - Alexander Zverev hat den Einzug in sein viertes Masters-Endspiel in diesem Jahr klar verpasst und eine bittere Lehrstunde von Novak Djokovic kassiert. Deutschlands bester Tennisspieler musste sich im Halbfinale des Turniers von Shanghai dem Serben nach ganz schwacher Leistung 2:6, 1:6 geschlagen geben. Djokovic, der keinen einzigen Breakball zuließ und nach genau einer Stunde als Sieger feststand, trifft im Finale am Sonntag entweder auf seinen Dauerrivalen Roger Federer (Schweiz) oder den Kroaten Borna Coric.

Zverev, der 2018 das Masters-Turnier von Madrid gewonnen und in Miami sowie Rom im Endspiel gestanden hatte, darf mit der Woche in der chinesischen Megametropole dennoch insgesamt zufrieden sein. Gegenüber seinem vorigen Auftritt in Peking (Aus in Runde zwei) zeigte sich der Hamburger verbessert, zudem sicherte er sich vorzeitig die Qualifikation für das ATP-Finale vom 11. bis 18. November in London.

Alexander Zverev: Keine Chance im zweiten Duell gegen Djokovic

Im erst zweiten Duell der beiden Top-10-Spieler - das erste hatte Zverev 2017 im Finale von Rom 6:4, 6:3 gewonnen - hielt der 21 Jahre alte Deutsche gegen den amtierenden Wimbledon- und US-Open-Champion im ersten Satz nur bis zum 2:2 mit, verlor dann aber völlig die Linie. Nur 43 Prozent von Zverevs ersten Aufschlägen landeten im Ziel. Die logische Folge: Kassierte Breaks zum 2:3 und 2:5 sowie ein nach wenig mehr als einer halben Stunde verlorener Auftaktsatz.

Dem Weltranglistendritten Djokovic genügte gegen seinen zwei Plätze schlechter notierten Gegner eine hochkonzentrierte Leistung ohne große Highlights, um auch im zweiten Satz alles sicher im Griff zu haben. Zverev stabilisierte zwar seinen Aufschlag ein wenig, doch der nahezu fehlerfreie Djokovic nutzte seine Chancen gnadenlos.

Nach dem Break zum 1:3 zeigte Zverev deutlich seinen Unmut über seine Vorstellung, zerschmetterte seinen Schläger und warf diesen dann ins Publikum. Djokovic spielte unbeeindruckt seinen Stiefel herunter und verwandelte schließlich den vierten Matchball.

SID

