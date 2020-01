Super-G in Kitzbühel: Mit guten Erinnerungen raus aus der Krise?

Das prestigeträchtigste Wochenende im Sk-Alpin-Weltcup 2019/20 steigt in Kitzbühel. Am Freitag wird der Super-G gefahren. chiemgau24.de ist vor Ort und im Liveticker mit dabei.

Kitzbühel - Von Freitag bis Sonntag steht Kitzbühel Kopf. Der 8000-Einwohner-Ort in Tirol ist Gastgeber der legendären Hahnenkamrennen. Am Freitag geht es mit dem Super-G los, chiemgau24.de ist vor Ort und im Liveticker mit dabei.

Es war der größte Erfolg in der Karriere des Josef Ferstl. Mit Startnummer 1 raste der 31-Jährige im letzten Jahr zum Sieg beim Super-G in Kitzbühel. Ferstl war plötzlich einer der ganz Großen im Ski alpin, sein Name wird für immer in den Geschichtsbüchern stehen.

Seit seinem überraschenden Erfolg beim Hahnenkammrennen zeigt die Formkurve beim Oberbayern aber nach unten. In der laufenden Saison hat der Speed-Spezialist nichts mehr mit den Podestplätzen zu tun, Ferstl belegt in seiner Paradedisziplin Super-G nur den 35. Platz in der Disziplinwertung, elf Punkte hat er auf der Habenseite. Im Gesamtweltcup ist er nur 83.

Ski alpin: Verletzung wirft Ferstl früh zurück

Zu wenig für Ferstl, der in dieser Saison regelmäßig zu den besten der Welt gehören wollte. Denkbar schlecht begann die Saison für den ambitionierten Ferstl, beim Riesenslalom-Training in Sölden verletzte er sich an der Hand und lief fortan einem Trainingsrückstand hinterher, den er bis heute nicht kompensiert hat.

In Kitzbühel, der Ort seines größten Triumphes, soll die Wende gelingen. Dabei reist Ferstl mit guten Erinnerungen und Optimismus an. "Dass ich dort im letzten Jahr gewinnen konnte, gibt mir persönlich viel Auftrieb und Zuversicht, mir das notwendige Selbstvertrauen für die nächsten Rennen zu holen. Ich fahre sehr gerne nach Kitzbühel und freue mich auf das Rennwochenende. Mein Ziel ist es, vom ersten Training weg konzentriert und fokussiert unterwegs zu sein", sagte er im Vorfeld des Weltcups.

Ski alpin: Dreßen geht als Mitfavorit ins Rennen

Die Hoffnungen aus deutscher Sicht liegen auf Thomas Dreßen. Der Mittenwalder kehrte in dieser Saison in den Weltcup zurück, gewann im ersten Rennen nach seinem Kreuzbandriss auf Anhieb die Abfahrt von Lake Louise und fuhr zwei weitere Male im Laufe der Saison 2019/20 aufs Podest.

In Kitzbühel geht der 26-Jährige als Mitfavorit im Super-G am Freitag und in der legendären Abfahrt am Sonntag ins Rennen. Neben Dreßen gilt Beat Feuz als einer der aussichtsreichsten Anwärter auf die Siege in Super-G und Abfahrt. Feuz gewann am vergangenen Wochenende die Abfahrt in Wengen und zeigte sich beim Lauberhornrennen in bestechender Form.

Das traf auch auf Dominik Paris zu, der in Wengen nur knapp von Feuz geschlagen wurde und vor dem drittplatzierten Dreßen Zweiter wurde. Am Dienstag aber riss sich der 30-jährige Südtiroler das Kreuzband im Training und musste seine Saison vorzeitig beenden.

Damit rückt Dreßen, der 2018 die Abfahrt von Kitzbühel gewann, gemeinsam mit Feuz in die Favoritenrolle, Ferstl ist nur Außenseiter. Das war er im letzten Jahr aber auch.

Der Super-G beginnt am Freitag um 11:30 Uhr, chiemgau24.de ist vor Ort und im Liveticker mit dabei.

