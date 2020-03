Ski alpin: Saison vorzeitig beendet, Gesamtsieger stehen fest

Der Weltcup 2019/20 im Ski alpin endet schon vor den letzten Rennen. Damit stehen Federica Brignone und Aleksander Aamodt Kilde als Gesamtsieger fest.

Kranjska Gora - Das Coronavirus hat die alpinen Skirennfahrer um ihre letzten noch geplanten Rennen gebracht. Die Absage war letztlich alternativlos. Ein Norweger wird damit bei den Herren zum Gesamtchampion, bei den Damen siegt eine Italienerin.

Normalerweise bereiten sich die Skirennfahrer Anfang März noch auf die letzten Höhepunkte des Winters vor - die globale Coronavirus-Krise hat die alpine Saison nun aber abrupt beendet. 12 Stunden nach der Absage der Damen-Rennen in Are hat der Weltverband Fis am Donnerstag auch die für das Wochenende geplanten letzten Wettkämpfe der Herren in Kranjska Gora gestrichen.

Die Gesundheit und das Wohlergehen der Sportler und Betreuer habe Priorität, hieß es. Das in Cortina d'Ampezzo geplante Weltcup-Finale war als Vorsorgemaßnahme gegen Sars-CoV-2 im von der Epidemie heftig heimgesuchten Norditalien schon zuletzt abgesagt worden. In Kranjska Gora standen eigentlich noch ein Slalom und ein Riesenslalom an.

Ski alpin: Kilde wird zum Überraschungssieger

Durch die Absage steht der Norweger Aleksander Aamodt Kilde als Sieger der Weltcup-Gesamtwertung fest. Er ist Nachfolger von dem vor der Saison zurückgetretenen Serienchampion Marcel Hirscher aus Österreich und der erste Speed-Spezialist seit einem Jahrzehnt, der sich im Kampf um die Große Kristallkugel gegen die Techniker durchsetzte. Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Gesamtwertung der Herren

+ Aleksander Aamodt Kilde holt die große Kugel bei den Herren. © picture alliance/Barbara Gindl/APA/dpa

Der 27 Jahre alte Skandinavier gewann die begehrte Trophäe dank 54 Punkten Vorsprung auf den Franzosen Alexis Pinturault, der in diesem Winter die Kombinationswertung für sich entschied. Die Kleinen Kristallkugeln im Slalom und Riesenslalom holte Kildes Landsmann Henrik Kristoffersen. Bester Deutscher im Gesamtweltcup wurde Thomas Dreßen, der drei Rennen gewann und Neunter im Gesamtklassement ist.

Ski alpin: Brignone profitiert von Shiffrin-Pause

Bei den Damen hatte am Mittwochabend Federica Brignone von der Saisonabsage profitiert und als erste Italienerin die Gesamtwertung vor Mikaela Shiffrin (USA) für sich entschieden. Ski alpin: Die Gesamtwertung der Damen

Durch das ungewollte Saisonende feiert Brignone den größten Erfolg ihrer Karriere. Die 29-Jährige gewinnt den Gesamtweltcup dank 153 Punkten Vorsprung auf Titelverteidigerin Shiffrin. Allerdings hatte die Amerikanerin wegen des plötzlichen Todes ihres Vaters zuletzt einen Monat pausiert und acht Rennen ausgelassen. Sie wollte eigentlich in Are zurückkehren und noch einmal an den Start gehen.

Ski alpin: Rebensburg landet in den Top Ten

Brignone holte neben der große Kristallkugel für den Gesamtweltcup auch die kleinen Trophäen als Siegerin der Riesenslalom- und der Kombinationswertung. Petra Vlhova aus der Slowakei gewann die Kugeln für die Slalom- und die Parallel-Wertung. Im Super-G und in der Abfahrt war Corinne Suter aus der Schweiz die Beste.

Beste Deutsche im Gesamtweltcup wurde Viktoria Rebensburg als Neunte. Die Kreutherin gewann zwei Rennen.

