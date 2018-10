Alpin-Trainer Berthold über Neureuther: „Gehen auf Nummer sicher“

Kann Felix Neuruther in Sölden starten oder nicht? Der Deutsche Skiverband wird kein Risiko eingehen, wie Männer-Cheftrainer Mathias Berthold beteuert.

Sölden - Der Deutsche Skiverband will wie gehabt mit einem möglichen Start von Felix Neureuther beim Weltcup-Saisonauftakt in Sölden am Wochenende kein Risiko eingehen. Männer-Cheftrainer Mathias Berthold sagte dem „Münchner Merkur“ in einem Interview*: „Nach zwei Trainingseinheiten am Freitag und Samstag werden wir entscheiden, ob ein Start hundertprozentig Sinn macht. Auch bei Fritz Dopfer fällt die Entscheidung kurzfristig.“ Neureuther hatte zuletzt Probleme am Rücken, Dopfer plagt sich mit Beschwerden an den Adduktoren.

Neureuther hat noch körperlichen Rückstand. „Wenn du ein Jahr keine Wettkämpfe gefahren bist - der Druck in den Kurven, diese Fliehkräfte, da musst du dich wieder hintasten. Besonders bei Felix sind Kreuz und Knie immer ein Thema, deshalb ist wichtig, nicht zu übereilen“, sagte Berthold weiter. „Er fährt sehr gut Ski, aber wenn es ihm nicht hundertprozentig gut geht, dann fährt er in Sölden nicht. Wir wollen nicht gleich zu Saisonbeginn riskieren, dass sich die Probleme verschlechtern. Da gehen wir auf Nummer sicher.“

Den mittlerweile 34-jährigen Neureuther würde Berthold gerne nach dessen Karriereende an den Verband binden. „Wir müssen als Deutscher Skiverband alles daran setzen, Felix Neureuther nach seiner Karriere in irgendeiner Form zu halten“, sagte der Österreicher „t-online.de“ in einem Interview. „Felix ist für den deutschen Skisport unheimlich wichtig. Auf sportlicher Ebene und auch was den menschlichen Bereich angeht. Er ist das perfekte Zugpferd, um junge Menschen für den Skisport zu begeistern.“

dpa

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.