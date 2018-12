ASC Göttingen zum Abschluss mit Arbeitssieg

Führte sein Team zum Sieg: Göttingens Kapitän Jorge Schmidt (am Ball) gegen Vechtas Fynn Aumann.

Göttingen. Nach zwischenzeitlich drei Niederlagen in Folge hat der ASC Göttingen in der Basketball-Regionalliga rechtzeitig wieder die Kurve bekommen. Eine Woche nach dem Überraschungserfolg bei Tabellenführer Stahnsdorf gewannen die Südniedersachsen mit dem 86:79 (39:41) gegen den SC Rasta Vechta das letzte Spiel vor der kurzen Weihnachtspause.

Der knappe Erfolg mit sieben Punkten Differenz gegen das BBL-Farmteam des SC Rasta Vechta um Nationalspieler Luc van Slooten war allerdings ein echter Arbeitssieg. Auch deshalb, weil Göttingens Trainer Sebastian Förster hoch gepokert hatte und die Jugendspieler Schultz und Heidelberg zum Oberliga-Farmteam beordert hatte. Als am Samstag erst Julian Schmidt wegen einer Matchstrafe und anschließend Philipp Sprung (viertes Foul) und Marco Grimaldi (verletzt) ausfielen, wurde es eng bei den Gastgebern. „Ich hatte kurzfristig Sorge, dass wir zu hoch gepokert hatten“, meinte Förster, dessen Team nur knapp zehn Minuten in Führung lag.

In den letzten vier Minuten drehte der ASC aber noch einmal groß auf. Andrew Onwuegbuzie und Kapitän Jorge Schmidt sorgten in der Schlussphase mit ihren Dreiern für den Sieg über den Tabellendritten. „Im letzten Viertel sind alle Spieler an ihre Leistungsgrenzen gegangen. Paul Hagenström sicherte spielentscheidende Rebounds, Jorge Schmidt hat das Team mit unbedingtem Willen geführt und Andrew Onwuegbuzie hat viel Verantwortung übernommen. Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung“, zeigte sich Förster zufrieden.

ASC-Punkte: Onwuegbuzie 24, Jorge Schmidt 17, Husek 14, Sprung 10, Borchers 7, Grimaldi 5, Hagenström 5, Julian Schmidt 2, Paul 2. (raw)