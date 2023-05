Auch Bezos und Musk beim Formel-1-Grand-Prix in Miami

Der spanische Ferrari-Pilot Carlos Sainz lenkt sein Auto auf dem Miami International Autodrome. © Rebecca Blackwell/AP

Auch zwei der reichsten Menschen der Welt lassen sich das Formel-1-Spektakel in Miami nicht entgehen. Amazon-Gründer Jeff Bezos verfolgte das dritte Freie Training teilweise vom Kommandostand des McLaren-Teams aus mit Kopfhörern. Tesla-Chef Elon Musk plauderte entspannt in der Garage von Red Bull mit Mitarbeitern des Weltmeister-Teams.

Miami - Bereits an den Tagen vorher hatte Fast-and-Furious-Star Vin Diesel mit Begeisterung in den sozialen Netzwerken von seinem Besuch beim ersten von in diesem Jahr drei Grand Prix in den Vereinigten Staaten berichtet. Am Sonntag zum Rennen (21.30 Uhr/MESZ) werden weitere Schauspiel- und auch Sportstars erwartet. Schon bei der Premiere in Miami vor einem Jahr war das VIP-Aufkommen recht hoch gewesen. dpa