Mysteriöser Tod: Volleyball-Supertalent (18) stürzt aus dem Fenster

Von: Marius Epp

Julia Ituma stand im Volleyball eine große Zukunft bevor.

Der Tod der 18-jährigen Volleyball-Hoffnung Julia Ituma versetzt Italien in Aufruhr. Die Umstände ihres Sturzes aus dem sechsten Stock eines Hotels sind zunächst unklar.

Istanbul – Italien hat eines seiner größten Volleyball-Talente auf tragische Art und Weise verloren. Die erst 18-jährige Julia Ituma ist bei einer Auswärtsfahrt ihres Teams Igor Gorgonzola Novara in Istanbul ums Leben gekommen. Sie ist aus dem sechsten Stock eines Hotels gestürzt, wie ihr Team und der nationale Volleyballverband mitteilten.

Julia Ituma Geboren: 8. Oktober 2004 (18 Jahre) in Mailand Position: Diagonalangreiferin Größe: 1,92 m U19-Europameisterin 2022

Italienisches Volleyball-Talent stirbt mit 18 Jahren in Istanbul

Die Umstände ihres Tods bereiten den zuständigen Behörden Kopfzerbrechen, die Ermittlungen laufen. Wie die Gazetta dello Sport berichtet, sei Ituma am Mittwochabend gegen 21 Uhr ins Teamhotel zurückgekehrt, nachdem sie mit ihrer Mannschaft das Champions-League-Rückspiel gegen den türkischen Verein Eczacibasi Dynavit Istanbul mit 0:3 verloren hatte.

In der folgenden Nacht soll sie einige Anrufe erhalten haben und irrte panisch durch die Gänge des Hotels. Das zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, die türkische und italienische Medien veröffentlichten. Ihre spanische Zimmerkollegin Lucia Varela hat von alldem nichts mitbekommen, wie sie der türkischen Presse berichtete.

Julia Ituma ist tot: Von wem erhielt sie mitten in der Nacht Anrufe?

Die türkische Tageszeitung Hürriyet berichtet von einem „möglichen Selbstmord“, das würden Bilder der Überwachungskamera belegen. Die Behörden rätseln nun, mit wem die junge Athletin in der Nacht telefoniert hatte.

„Es ist eine intime Angelegenheit von ihr, sie hat gestern bis in die Nacht telefoniert. Sie muss wichtige Anrufe gehabt haben“, sagte ihr Agent Donato Saltini. „Aber wir wissen nicht, mit wem. Sie müssen ihr dieses große Unbehagen bereitet haben.“

Saltini kann sich Itumas Tod nicht erklären: „Julia fühlte sich in Novara wohl und war zufrieden mit dem Raum, der ihr gegeben wurde. Sie lernte und wuchs sehr.“ Erst im vergangenen Jahr wurde sie U19-Europameisterin mit Italien.

„Trauern um ein wunderbares Mädchen“: Große Anteilnahme nach Tod von Volleyball-Supertalent (18)

Die Anteilnahme in Italien ist riesig. „Der Klub und all seine Mitglieder, die durch den Verlust untröstlich sind, werden in dieser Angelegenheit respektvoll schweigen“, schrieb Itumas Verein Igor Novara in einer Mitteilung. „Wir trauern nicht nur um ein großes Talent, sondern vor allem um ein wunderbares 18-jähriges Mädchen“, sagte der Präsident des italienischen Volleyball-Verbandes, Giuseppe Manfredi.

Istanbul ist bereits zum zweiten Mal Schauplatz eines tragischen Todes einer italienischen Volleyballspielerin. Vor elf Jahren stürzte Giulia Albini von der Fatih-Sultan-Mehmet-Brücke in den Bosporus.

Auch in Bayern kam es in diesen Tagen zu einem Sportler-Todesfall: Der Profikletterer Christoph Schweiger starb bei einem Unfall. (epp)

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de.