Auslosung zur Handball-EM heute in Düsseldorf - Johannes Golla: „Bring’ bitte gute Gegner mit“

In der Merkur-Spielarena

Wichtige deutsche Nationalspieler: Kapitän Johannes Golla (links) und Routinier Kai Häfner.

Die Auslosung für die Handball-EM 2024 in Deutschland findet heute in Düsseldorf statt.

Kassel - Sein erstes Länderspiel für die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestritt Johannes Golla im März 2019 in Düsseldorf. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt wird der Kreisläufer der SG Flensburg-Handewitt die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) nun auch beim Eröffnungsspiel der Heim-EM 2024 aufs Feld führen – Golla ist mittlerweile der Kapitän des Teams.

Wer der Gegner dann sein wird, entscheidet sich heute ab 17.45 Uhr bei der Auslosung für die Europameisterschafts-Endrunde, die in der Merkur-Spielarena in Düsseldorf über die Bühne gehen wird. In der Heimspielstätte des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf beginnt in genau acht Monaten am 10. Januar die EM.

„Das wird für alle Beteiligten ein einmaliges Erlebnis“, sagt Golla. Bereits 40 000 Karten wurden abgesetzt. Weitere Tickets werden erst demnächst in den Verkauf kommen. Der bisherige Zuschauer-Weltrekord für ein Handballspiel liegt bei 44 189 Besuchern – so viele Fans sahen das Bundesligaspiel im September 2014 zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HSV Hamburg in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Es ist davon auszugehen, dass die alte Bestmarke geknackt wird.

Der Auftaktgegner – so viel ist klar – wird aus Topf vier kommen. Dazu gehören Schweiz, Rumänien, Montenegro sowie die EM-Neulinge Griechenland, Georgien und Färöer. „Wir haben natürlich im Team schon über die möglichen Gegner geredet. Ich lasse mich einfach überraschen“, erklärt Golla. Gegen die Schweizer gab er 2019 sein Debüt. Da Lars Christiansen, Mitglied des Flensburger Trainerstabs, als dänische Handball-Legende bei der Auslosung in Düsseldorf dabei sein wird, gab Golla ihm mit auf den Weg: „Bring’ bitte gute Gegner mit.“

Da aus Topf eins Island (C), Norwegen (D), Schweden (E) und Dänemark (F) als Gruppenköpfe gesetzt sind, wird es Deutschland (Gruppe A) in der Vorrunde mit Rekord-Weltmeister Frankreich oder dem zweimaligen Europameister Spanien zu tun bekommen. Ein Duell mit Kroatien ist nicht möglich, da die Kroaten die Gruppe B anführen. In Topf drei befinden sich die Lose von Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Polen, Tschechien, Serbien und Nordmazedonien. Kai Häfner, Nationalspieler von der MT Melsungen, beschäftigt sich noch nicht mit möglichen Gegnern: „Entscheidend wird sein, wie bereit wir für dieses Turnier sind.“

Deutschland wird nach dem Eröffnungsspiel für die weiteren Vorrundenbegegnungen von Düsseldorf nach Berlin umziehen. Sollte das Team die Hauptrunde erreichen, ginge es in der Kölner Lanxess-Arena weiter, wo auch Halbfinale und Endspiel stattfinden. (Björn Mahr)