Alexander Zverev gegen Dominic Thiem: So sehen Sie die Australian Open live im TV und Live-Stream

Alexander Zverev trumpft bei den Australian Open auf. Im Halbfinale trifft er auf Dominic Thiem. So sehen Sie das Match live im TV und im Live-Stream.

Alexander Zverev (Weltranglistenplatz sieben) spielte sich bei den Australian Open ins Halbfinale .

Dort trifft der Hamburger auf den Österreicher Dominic Thiem (Weltranglistenplatz vier).

Das Match findet am 31. Januar 2020 statt und läuft live im TV und im Live-Stream.

Melbourne/Australien - Alexander Zverev spielt ein starkes Grand Slam Turnier in Australien. Sogar ein überraschend starkes. Nach einigen Rückschlägen in jüngerer Vergangenheit arbeitete sich der 22-Jährige mit konzentrierten Leistungen bis ins Halbfinale der Australian Open. Hier trifft er auf den Österreicher Dominic Thiem.

Alexander Zverev trifft auf Dominic Thiem: Österreicher in der Weltrangliste weiter vorn

Alexander „Sascha“ Zverev trifft damit zum ersten Mal im Turnierverlauf einen Spieler, der in der Weltrangliste über ihm steht. Als Nummer sieben der Welt, muss er sich vor dem viertplatzierten Dominic Thiem allerdings nicht verstecken. Zumal ihn sein Spenden-Versprechen zu beflügeln scheint.

Australian Open: Die Vorzeichen für das Halbfinale zwischen Zverev und Thiem

Außerdem spricht die aktuelle Form für den Hamburger. Schon nach dem Erstrundensieg gegen den Italiener Marco Cecchinato freute sich Zverev über ein sehr gutes Gefühl auf dem Court in der Rod Laver Arena*. Das bestätigte er mit insgesamt vier Siegen ohne Satzverlust und dem schlussendlich ebenfalls ungefährdeten Viertelfinal-Sieg nach Horror-Start gegen Stan Wawrinka (Weltranglistenplatz 15). Damit ist er der letzte verbliebene Deutsche im Turnier*.

Freilich spielt auch Dominic Thiem einen beeindruckenden Cup. Das sensationell knappe Viertelfinale gegen Rafael Nadal ging allerdings ganze drei Mal ins Tie-Break und kostete den 26-Jährigen dementsprechend viel Kraft. Erschwerend kommt hinzu, dass Thiem wohl gesundheitlich etwas angeschlagen ist. Ohne Alexander Zverev also in die Favoritenrolle zu hieven, kann man doch von einem kleinen Vorteil für den Deutschen sprechen. Bereits im Spiel um das Achtelfinale zeigte sich Alexander Zverev in Bestform.

Alexander Zverev gegen Domnic Thiem: Wann beginnt das Halbfinale der Australian Open?

Am Ende entscheidet sich aber natürlich alles auf dem Platz. Um 19.30 Uhr Ortszeit geht es in Melbourne los. Das bedeutet für deutsche Tennis-Fans: In der Arbeit frei nehmen, oder erst am Nachmittag anfangen. Zverev und Thiem messen sich um 9.30 Uhr deutscher Zeit.

Australian Open live im TV und im Live-Stream: So sehen das Grand-Slam-Turnier

Dafür ist immerhin die Übertragung kein Problem. Durch die Kooperation zwischen Eurosport und DAZN sind die Australian Open sowohl im TV und im Live-Stream empfangbar.

Australian Open: Halbfinale zwischen Zverev und Thiem live im Free-TV

Eurosport überträgt alle Spiele der Australian Open live.

Die Highlight-Spiele sind im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen.

Der Sportsender zeigt das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem live und gratis am Freitag, den 31. Januar um 9.30 Uhr.

Als Kommentatoren stehen Matthias Stach und Tennis-Experte Boris Becker parat.

Australian Open im Live-Stream: Alexander Zverev gegen Dominic Thiem im Eurosport Player

Einen kostenfreien Live-Stream gibt es für die Australian Open nicht.

Eurosport 1 ist im Internet über den Eurosport-Player zu empfangen. Dafür benötigen sie ein kostenpflichtiges Abonnement.

Kunden von MagentaTV, Vodafone GigaTV, Joyn, Amazon Channels und Sky erhalten den Eurosport-Live-Stream allerdings auch darüber.

Den Live-Stream können Sie über PC, Tablet sowie Smartphone aufrufen.

An Tablet und Smartphone empfehlen sich die jeweiligen Apps.

Apps: Eurosport-Player im Google Play Store (Android), Eurosport-Player im Apple Store (iOS)

Alexander Zverev gegen Dominic Thiem: Halbfinale der Australian Open im Live-Stream von DAZN

DAZN kooperiert mit Eurosport und zeigt ebenfalls die Australian Open.

Auf dem Eurosport-Channel finden Sie den Live-Stream des Grand-Slam-Turniers bei DAZN.

Auch diesen Stream können sie an Smartphone, Tablet und PC empfangen.

DAZN bietet ebenfalls eine App an.

Apps: DAZN im Google Play Store (Android), DAZN im Apple Store (iOS)

Neben dem mit Spannung erwarteten Halbfinale zwischen Alexander Zverev (Weltranglistenplatz 7) und dem Österreicher Dominic Thiem (Weltranglistenplatz 4), trauern die Sportler um den verunglückten Kobe Bryant.

