Australian Open: Zverev gegen Djokovic JETZT im Live-Ticker - Serbe angeschlagen! Deutscher mit fulminantem Start

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der Australian Open auf Novak Djokovic. Gelingt gegen einen angeschlagenen Titelverteidiger die Überraschung? Der Live-Ticker.

Der Serbe hat Probleme mit der Bauchmuskulatur. Wie ernsthaft sind die Beschwerden wirklich?

Novak Djokovic 3 Alexander Zverev 5

3-5 Zverev: Der Hamburger gewinnt sein Aufschlagspiel zu null. Sieben Asse hat er schon serviert, wenn er diese Quote halten kann, wird es enorm schwer für Djokovic.

3-4 Zverev: Nun hat auch der Djoker keine Probleme bei seinem Aufschlagspiel. Die Bauchmuskeln scheinen noch zu halten. Zwei Chancen hat er noch, Zverev zu breaken, sonst ist der erste Satz weg. Wichtige Phase jetzt.

2-4 Zverev: Djokovic kommt wieder nicht in die Rallies rein. Starker Service von Zverev - der Serbe ist sichtlich genervt.

2-3 Zverev: Wieder ein Breakball für den Deutschen, aber Djokovic kann den Kopf nochmal aus der Schlinge ziehen. Ganz ungewöhnliches Spiel vom Serben, er versucht die Punkte so kurz wie möglich zu halten.

1-3 Zverev: Enorm stabiler Auftakt des Deutschen. Auf seinen Aufschlag kann er sich bisher verlassen. Djokovic sucht beim Return noch seine Position, probiert es mal weiter vorn, mal weiter hinten.

1-2 Zverev: Djokovic wirft sein normales Spiel völlig über den Haufen - da kann etwas nicht stimmen. Statt auf die langen Ballwechsel zu gehen, geht er fast bei jedem Schlag volles Risiko. Im dritten Spiel geht das erstmal gut, es hagelt Winner.

0-2 Zverev: Das folgende Aufschlagspiel ist gar kein Problem für Zverev. Die Körpersprache des Serben lässt nichts Gutes vermuten.

0-1 Zverev: Und gleich das Break! Djokovic schlägt sehr wacklig auf, serviert zwei Doppelfehler. Der Deutsche ist zur Stelle und schnappt sich das erste Spiel. Guter Start.

0-0: Novak Djokovic schlägt zum Matchbeginn auf. Mal sehen, wie fit er sich präsentiert.

Update vom 16. Februar, 11.05 Uhr: Die beiden Spieler machen sich warm. Gleich geht es los. Bezwingt Zverev die Nummer eins?

Update vom 16. Februar, 10.45 Uhr: Innerhalb der nächsten 15 Minuten wird es ernst: Alexander Zverev schlägt zu seinem Viertelfinale gegen den etwas angeschlagenen Novak Djokovic an.

In einem parallelen Viertelfinale gab es bereits eine große Überraschung: Qualifikant Aslan Karatsev setzt seinen unglaublichen Lauf fort und steht nach einem Sieg gegen Grigor Dimiitrov im Halbfinale. Dort trifft er auf Zverev oder Djokovic.

Schwierig für Zverev ist es, sich auf einen verletzten Djokovic vorzubereiten. Der Serbe wollte nicht verraten, ob er sich nun einen Riss in seiner Bauchmuskulatur zugezogen hat - oder nicht. Unklar, ob er heute überhaupt schmerzfrei antreten kann. Doch an aufgeben denkt der „Djoker“ nicht im Traum, er will sich durchbeißen. Klar ist: Die Chance, die Nummer eins zu schlagen, war für Zverev selten so groß wie heute.

Update vom 16. Februar, 09.25 Uhr: Die Spannung steigt, in weniger als zwei Stunden wird es ernst für Alexander Zverev! Die deutsche Tennis-Hoffnung tritt bei den Australian Open gegen Novak Djokovic an. Was ist drin für Sascha? Wir sind schon gespannt, das Match soll gegen 11 Uhr beginnen.

Novak Djokovic - Alexander Zverev im Live-Ticker: Deutscher Traum bei den Australian Open?

Erstmeldung vom 15. Februar, 17.21 Uhr: Melbourne - Die Australian Open nehmen in der zweiten Woche richtig an Fahrt auf, das Abtasten hat ein Ende. Auf dem Weg zu seinem ersten Grand-Slam-Titel* bekommt es Alexander Zverev mit dem Titelverteidiger zu tun. Im Viertelfinale trifft Deutschlands Hoffnung auf niemand geringeren als Novak Djokovic.

Australian Open im Live-Ticker: Zverev fordert Djokovic heraus

Zverev stürmte bislang ohne Satzverlust durchs Turnier. Der 23-Jährige schlug im Achtelfinale am Sonntag den Serben Dusan Lajovic mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Am Dienstag im zweiten Match der Night-Session in der Rod Laver Arena* (ab 9 Uhr deutscher Zeit) wartet im Viertelfinale mit Djokovic der nächste Serbe. Der Weltranglisten-Erste hatte mit dem Kanadier Milos Raonic über vier Sätze deutlich mehr Probleme.

Der 33-Jährige feierte seinen 300. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Zum Vergleich: Zverev kommt auf genau 50. Djokovic ist mit acht Titeln in Melbourne Rekord-Champion* und will mit seinem 18. Major-Titel den Rückstand auf den verletzten Schweizer Roger Federer und den Spanier Rafael Nadal verkürzen, beide haben 20. Zverev, der im Vorjahr im Halbfinale stand und bei den US Open im Finale denkbar knapp seinen ersten Grand-Slam-Titel verpasste, wartet noch auf den großen Wurf.

Australian Open im Live-Ticker: Wie ernsthaft ist Djokovic wirklich verletzt?

Allerdings hat Djokovic Probleme mit der Bauchmuskulatur. Doch die deutsche Nummer eins und ihr Team wollen sich damit nicht beschäftigen. „Novak ist ein Champion, er kann aus jeder Situation rauskommen“, sagte Zverevs älterer Bruder und Manager Mischa bei Eurosport nach dem Training im Melbourne Park. „Wir dürfen uns nicht damit beschäftigen, ob er jetzt verletzt ist oder nicht. Wir müssen damit rechnen, dass er mit 100 Prozent spielen wird.“ Boris Becker - drei Jahre lang erfolgreich Trainer von Djokovic - meinte als Experte des TV-Senders: „Er hat was, aber ich glaube, es ist kein Muskelfaserriss. Ihn zwickt da was.“

„Um gegen Raonic auf so einem Belag zu gewinnen, muss man topfit sein“, sagte Zverev. Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal hatte ein „komisches Gefühl als Zuschauer“ von Djokovics Match. In den vergangenen Jahren waren dessen mögliche Verletzungen von seinen Kollegen immer wieder angezweifelt worden. Der Serbe selbst berichtete, er habe die Strapazen nur mithilfe einer „hohen Dosis“ an Schmerzmitteln überstanden. Djokovic verriet, dass er erst im letzten Moment entschieden habe, gegen Raonic anzutreten und dies auch am Dienstag wohl so sein werde. Eine Absage für das Viertelfinale wäre allerdings überraschend.

Mischa Zverev erwartet angesichts steigender Temperaturen und des schnellen Platzes sowie der gesundheitlichen Umstände einen aggressiver als sonst spielenden Djokovic. „Ich glaube nicht, dass er unbedingt lange Ballwechsel eingehen möchte, obwohl es eigentlich sein Spiel ist“, sagte der einstige Melbourne-Viertelfinalist.

Australian Open im Live-Ticker: Zverev feierte größten Erfolg gegen Djokovic

2:5 heißt es aus Sicht von Alexander Zverev bisher gegen Djokovic, erst vor knapp zwei Wochen unterlag der Hamburger an gleicher Stelle beim ATP Cup in drei Sätzen. „Ich erwarte nichts anderes als die große Schlacht, die wir zuletzt hatten. Man muss ein bisschen beten, dass man im richtigen Moment den Aufschlag liest und das Break bekommt“, sagte Djokovic vor dem achten Duell.

Zverev will sich an die bisherigen beiden Erfolge erinnern, die Meilensteine für ihn waren. Das erste Duell gewann er 2017 auf Sand im Finale des Masters-Turniers in Rom, im November 2018 feierte Zverev mit dem Sieg im Endspiel der ATP Finals in London den bislang größten Erfolg seiner Karriere. (ck)