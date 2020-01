Australian Open: Tennisprofi verletzt sich bei Ärger über Videospiel - fit für Melbourne?

Der französische Tennisprofi Gael Monfils fühlt sich trotz einer kuriosen Verletzung bereit für sein erstes Match bei den Australian Open an diesem Dienstag.

Bis zum 2. Februar laufen die Australian Open.

Der Tennis-Profi Gael Monfils musste wegen einer kuriosen Verletzung um seine Teilnahme bangen.

Er hatte sich beim Spielen eines Videospiels verletzt.

Melbourne - Wird er fit für die Australien Open? Der Weltranglisten-Zehnte Monfils hatte sich noch im alten Jahr verletzt, als er ein Videospiel im Hotel spielte und mit der rechten Hand gegen das Kopfende seines Betts schlug. Monfils betonte am Sonntag in Melbourne, ihm gehe es inzwischen dank entzündungshemmender Mittel und Eis wieder gut. Ruhe wäre allerdings besser gewesen, räumte er ein.

Australian Open: Kuriose Verletzung hält Monfils nicht auf

Seine Vorbereitung sei seit dem Zwischenfall am 7. Dezember etwas anders verlaufen und erst jetzt abgeschlossen. „Ich konnte nicht so viel Tennis spielen, wie ich wollte“, sagte Monfils, der sich dafür auf die körperliche Fitness konzentrierte. An seinen Volleys konnte der 33-Jährige nicht wie gewünscht arbeiten. „Aber es wird besser“, sagte Monfils, der in der ersten Runde auf Lu Yen-Hsun aus Taiwan trifft.

